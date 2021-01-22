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أخبار البلد

القوى العاملة: تحصيل 350 ألف جنيه مستحقات 3 عمال بالسعودية

الجمعة 22/يناير/2021 - 10:30 ص
وزير القوى العاملة
وزير القوى العاملة محمد سعفان
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هيثم سعد الدين
أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، نجح فى  تسوية مشكلة 3 عاملين مصريين وديا وبلغت إجمالي مستحقاتهم 84 ألفًا و352 ريالا سعوديًا ، أي ما يوازي 350 ألف جنيه مصريًا تقريبا .

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة ، أن الوزير كلف مكتب مكتب التمثيل العمالى بجدة بمتابعة مستحقات 3 عاملين  هم :  "محمد .أ.ش" (مبلط رخام)،  والطبيبة "أسماء .ك.ل" (ممارسة عامة) ،  و "حسام .ح.ع.أ" (فني سلامة وصحة مهنية) وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها .

وبتوجيه من الملحق العمالي وليد عبد الرازق رئيس مكتب التمثيل العمالي بجدة، قام الملحق العمالي عبد الحليم محمود لبيب بالتفاوض وديا مع الكفيل" شركة فيافر للتجارة والمقاولات" بتبوك ، وحصل العامل "محمد .أ.ش" (مبلط رخام)، علي مستحقاته البالغة  ٤١ ألف ريال  قيمة رواتب ٩ شهور ، فضلا عن مكافأة نهاية الخدمة، كما حصلت الطبيبة "أسماء .ك.ل" (ممارسة عامة) من الكفيل "مجمع صحة الخلود الطبية" بجده، وحصل المواطن "حسام .ح.ع.أ" (فني سلامة وصحة مهنية) بعد مساعدة مكتب التمثيل العمالي له في تنفيذ الحكم الصادر له ضد كفيله" شركة الهاجدية للمقاولات المحدودة" مكة المكرمة علي بمبلغ ١١٣٥٢ ريالا وتم استلام الشيك وصرف المبلغ.
 
 
 

القوى العاملة: تحصيل 350 ألف جنيه مستحقات 3 عمال بالسعودية
القوى العاملة: تحصيل 350 ألف جنيه مستحقات 3 عمال بالسعودية
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