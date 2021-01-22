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أخبار العالم

اعتبارا من الأحد.. فحص PCR لموظفي حكومة أم القيوين كل 7 أيام

الجمعة 22/يناير/2021 - 10:31 ص
فيروس كورونا المستجد
فيروس كورونا المستجد
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أمينة الدسوقى
أصدر المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين الإماراتية، تعميمًا للجهات الحكومية في الإمارة كافة، بشأن تعديل إجراءات التصدي لجائحة «كوفيد- 19» لموظفي حكومة أم القيوين، على أن يتم العمل به اعتبارًا من يوم الأحد 24 يناير الجاري.

ونص البيان وفقا لما نشرته الاتحاد على إجراء فحص مسحة الأنف «PCR» لكافة موظفي حكومة أم القيوين كل 7 أيام، على نفقة الموظف الخاصة.

وأوضح البيان يُستثنى من ذلك الموظفون الحاصلون على جرعتي لقاح «كوفيد- 19» والموظفون الحاصلون على تقرير أو شهادة طبية معتمدة من الجهات الصحية الرسمية في الدولة تشير إلى عدم إمكانية تلقيهم لقاح «كوفيد- 19»، وفق حالتهم الصحية، أو المرضية، على أن يقوموا بإجراء فحص مسحة الأنف «PCR» كل 7 أيام، وتتحمل الجهات الحكومية نفقات إجراء الفحص في هذه الحالة.

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