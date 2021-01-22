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اقتصاد

سعر السمك والجمبرى اليوم الجمعة 22-1-2021

الجمعة 22/يناير/2021 - 11:17 ص
سعر الاسماك اليوم
سعر الاسماك اليوم الجمعة بسوق العبور
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علياء فوزى
ننشر أسعار الأسماك بأنواعها المختلفة و المأكولات البحرية بمستهل تعاملات اليوم الجمعة 22 يناير 2021 وفقا لآخر تحديث للبوابة الإلكترونية لسوق العبور لتجارة الجملة.

اسعار السمك بانواعه

وسجل كيلو سمك البلطي1 سعرًا يتراوح بين 17 إلى 20 جنيها وسمك البلطي نمرة "2" يتراوح سعره من 14.5 إلى 15.5 جنيه .


وتراوح سعر كيلو قشر بياض ما بين 90 و 110 جنيهات، وسجل سعر البورى 2 سعر 38 جنيها.

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فيما بلغ سعر سمك المكرونة المجمدة نحو 30 جنيها، سمك المكرونة السويسى 70 جنيها.

ووصل سعر سمك موسى 130 جنيها للكيلو .

كما سجل المرجان2 نحو 27 جنيها، والمرجان المجمد سجل سعر 25 جنيها، والبربون 1 سجل نحو 45 جنيها.

سجل سعر سمك الدنيس من 90 الى 130 جنيها للكيلو.

وسجل سعر(سبيط -كاليمارى -سابيا )مابين 110 الى 170 جنيها ، كابوريا من 30 الى 130 جنيها .

أسعار الجمبرى

وسجل سعر الجمبرى جامبو مابين 400 الى 480 جنيها.

وسجل سعر الجمبرى 1 مابين 300 الى 370جنيها.

وسجل سعر الجمبرى 2 مابين 200 الى 260 جنيها.

وسجل سعر الجمبرى 3 مابين 90 الى 150 جنيها.
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