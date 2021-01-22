خلال زيارتها للمدينة.. القنصل الفرنسي تشيد بحجم الإنجاز بالعلمين الجديدة..صور

قامت جانينا ايريرا، القنصل العام الفرنسي بالإسكندرية، علي رأس وفد فرنسي بمصر، بزيارة تفقدية أمس لمدينة العلمين الجديدة، يرافقهم المهندس أسامة عبدالغني، رئيس جهاز تنمية المدينة ومسئولو الجهاز، وذلك للاطلاع على ما تم وجار تتفيذه بالمدينة.





وخلال الزيارة، قدم المهندس أسامة عبد الغني، عرضا مختصرا عن مشروعات المدينة، ثم قام الوفد الفرنسي بجولة بالممشى السياحي والأبراج الشاطئية والمنطقة الترفيهية، مرورًا بالحي اللاتيني ثم المنطقة التراثية، ثم الإسكان والجامعة الدولية بالعلمين الجديدة.

وانتهت جولة الوفد الفرنسي بزيارة فرع الأكاديمية العربية للعلوم والنقل البحرى بالمدينة، وكلية الذكاء الاصطناعي، كما قام رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة في نهاية الجولة بتقديم درع المدينة لقنصل فرنسا.

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