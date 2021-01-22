ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

شاهد.. الأمن الروسي يحبط هجومًا إرهابيًا في بشكيريا ويعتقل المنفذ

الجمعة 22/يناير/2021 - 11:18 ص
أرشيفية
أرشيفية
Advertisements
محمد عثمان
أحبط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الجمعة، هجومًا إرهابيًا تم التخطيط له في منطقة بشكيريا.

وقال جهاز الأمن الفيدرالي في بيان، إنه اعتقل أحد أتباع الجماعات الإرهابية، الذي خطط لتنفيذ هجوم إرهابي في بشكيريا، مضيفا: "تم اعتقال مواطن روسي من مواليد 1995، خطط لتنفيذ هجوم مسلح على أعضاء وكالات إنفاذ القانون"، وفقًا لوكالة "نوفوستي" الروسية.

وأوضح البيان أن المشتبه به اعترف بتخطيطه لتفجير بعض الأشخاص، وتم ضبط بندقية خرطوش ومكونات قنبلة محلية الصنع معه.

وكشفت المراسلات الموجودة على هاتفه أنه كان يتلقى التعليمات اللازمة من أتباع تنظيم هيئة تحرير الشام الإرهابي، من خارج روسيا.
Advertisements
Advertisements

الحبس في الحال وغرامة 4000 جنيه.. 3 أشهر جديدة من الطوارئ لمواجهة كورونا

الدولار يتكبد أكبر خسارة أسبوعية بـ 2021.. تفاصيل

دليل الحكومة لـ عودة البناء.. تعرف على الأوراق المطلوبة لاستخراج التراخيص

خبر غير سار لأصحاب هواتف هواوي.. جوجل ستوقف هذه الأجهزة تماما

ونش متعطل واتهامات بالإهمال ..التفاصيل الكاملة لمصرع فتاة سقطت عليها مخلفات بناء من الطابق الـ11 ببنها

فضيحه أخرى.. هاني حتحوت يفتح النار على تصريحات أحمد مجاهد على إيقاف الشناوي

بعد نقلها للمستشفى.. تطورات الحالة الصحية لـ شاهيناز

أسماك بالمليارات.. تفاصيل أكبر مشروع قومي غذائي في تاريخ مصر شرق بورسعيد

اليوم.. الأهلي يعرض الفيلم الوثائقي سر التاسعة عبر صفحاته الرسمية

الصحة تكشف موعد بدء تطعيمات كورونا للفرق الطبية.. يتصدر نشرة صباح البلد

أخبار الرياضة.. أحمد مجاهد يكشف سر تخفيض عقوبة الشناوي.. أشرف صبحي يعلن قرب تعديل قانون الرياضة

وزير التعليم: كل المنشور عن الامتحانات والترم الثاني "شائعات"

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة شتوية.. نسرين طافش تستعرض أناقتها في أحدث ظهور لها

خبير مناعة: ارتداء الكمامة أكثر من 4 ساعات قد يصيبك بـ كورونا

بملابس غير تقليدية.. شاهد أحدث ظهور لـ هيفاء وهبي