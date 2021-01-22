الأهلي في المونديال.. هاني العقبي: مباراة الدحيل القطري بوابة العبور لتحقيق مراكز متقدمة





أكد هاني العقبي نجم النادى الاهلي السابق أن مباراة الدحيل القطرى فى كأس العالم للأندية المقرر إقامتها فى قطر مطلع الشهر المقبل بمثابة بوابة العبور للنادى الأهلى بالمونديال.





ويلتقى المارد الأحمر بقيادة الجنوب افريقي بيتسو موسيماني نظيره فريق الدحيل القطرى يوم ٤ فبراير المقبل فى افتتاحية مونديال الأندية.





قال هاني العقبي فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد: مباراة الدحيل مهمة جدا بالنسبة للاعبي الأهلي لانها تعتبر بوابه العبور لاحد المراكز المتقدمة فى مونديال الأندية.





أضاف : حظوظ الاهلي كبيرة في احتلال احد المراكز الاولي في حالة تخطي الدحيل لكونه منافس قوي وصعب.





أوضح أن رؤيته الفنية تتمثل فى ان الاهلي ليي في افضل حالاته الفنية والبدنية فى الوقت الراهن بسبب التغييرات الكثيرة في التشكيل إلى جانب الاصابات المتلاحقه لاهم عناصر الفريق اصحاب الخبره مثل عمرو السوليه ووليد سليمان وجونيور اجاي بسبب فيروس كورونا او اصابات عضلية.





أوضح أن تكرار الانجاز الخاص باحتلال الاهلي المركز الثالث فى مونديال الأندية يرتبط باول مباراه أمام الدحيل القطرى.





شدد على وجوبية أن يقوم الجهاز الفني واللاعبين بمذاكرة فريق الدحيل جيدا ومعرفه نقاط القوة والضعف لافتا إلى أن المنافس يتمتع بميزة اللعب علي ارضه واجواء مناخية اعتاد عليها .





أشار إلى أنه يجب على لاعبي الاهلي التركيز جدا في مباراة الدحيل وعدم النظر لما بعد المباراة او الحديث عن مباراة بايرن ميونيخ لانه يؤدى إلى تشتيت ذهن اللاعبين والجهاز الفني



