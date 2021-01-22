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حوادث

بـ ١٢ طربة.. ضبط أسطورة تصنيع الحشيش في الجيزة

الجمعة 22/يناير/2021 - 12:07 م
طرب حشيش
طرب حشيش
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ندى حمودة - أحمد مهدي
واصلت الأجهزة الامنية جهودها لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات تصنيعها وترويجها.

استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات تصنيعها وترويجها.

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) ومديرية أمن الجيزة نشاط أحد العناصر الإجرامية "له معلومات جنائية" تخصص فى الإتجار بمخدر الحشيش ، ومحاولة تصنيع وتدوير وخلط ذلك المخدر لمضاعفة كمياته مُتخذًا من دائرة قسم شرطة ثالث 6 أكتوبر بالجيزة مسرحًا لمزاولة نشاطه غير المشروع. 

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه حال تواجده بمحل إقامته الكائن بدائرة قسم شرطة ثالث 6 أكتوبر ، وعُثر بحوزته على (عدد 13 طربة لمخدر الحشيش - كمية لعجينة مخدر الحشيش وزنت 15 كيلو جرام - كمية لبودرة مخدر الحشيش - لفافة لمخدر البانجو – كمية من الأقراص المخدرة - عدد من الزجاجات لعقاقير مؤثرة على الحالة النفسية والعصبية - كمية من المواد الخام المستخدمة فى عملية التصنيع - عدد من الأدوات والأجزاء المستخدمة فى عملية التصنيع والتدوير - طبنجة منتهية التراخيص - عدد من الطلقات - طبنجة صوت - سلاح أبيض عبارة عن مطواة - سيارة - مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية - عدد 2 هاتف محمول - عدد 2 ميزان).

وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والعدد والأدوات لإعادة تدوير وتصنيع مخدر الحشيش ، والمبلغ المالى من متحصلات الإتجار ، والهواتف المحمولة للإتصال بعملائه وإستخدام السيارة فى عملية النقل والترويج والأسلحة للدفاع عن نشاطه الإجرامى. 

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمبلغ (2 مليون جنيه تقريبًا).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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