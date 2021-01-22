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أخبار البلد

بخبرات روسية.. تعاون بين العربية للتصنيع والهيئة الهندسية وجامعة الإسكندرية لتحلية مياه البحر

الجمعة 22/يناير/2021 - 01:09 م
الهيئة العربية للتصنيع
الهيئة العربية للتصنيع
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كريم الخطيب
أكد الفريق "عبد المنعم التراس" رئيس الهيئة العربية للتصنيع أهمية  تنفيذ توجيهات الرئيس "عبد الفتاح السيسي" بتعزيز التعاون البناء بين مؤسسات الدولة الصناعية والبحثية واستغلال القدرات التصنيعية الوطنية لتعميق التصنيع المحلي وتوطين تكنولوجيا تصنيع معدات محطات تحلية المياه. 

جاء هذا خلال مباحثات التعاون التي جرت عبر تقنية الفيديو كونفرانس بين العربية للتصنيع والهيئة الهندسية للقوات المسلحة وجامعة الإسكندرية ومؤسسة  "روسنانو " الروسية المتخصصة في هذا المجال.

أوضح "التراس" أننا نستهدف بهذا التعاون تعميق تصنيع معدات ومكونات محطات تحلية مياه البحر بالخبرات الوطنية المصرية، لافتا إلي الإتفاق على بحث إنشاء مصنع متخصص لتصنيع أغشية تحلية مياه البحر, بالشراكة مع الجانب الروسي وذلك بالإمكانيات التكنولوجية للهيئة العربية للتصنيع وفقا لمعايير الجودة العالمية وبأسعار السوق التنافسية.

وأشاد "التراس" بخبرات مؤسسة "روسنانو" الروسية بصفتها أحد الكيانات الهامة والمتخصصة في مجال تحلية مياه البحر، موضحا الإتفاق علي زيادة نسب المكون المحلى لإنتاج التقنيات وتصنيعها لتوفير نفقات استيراد المكونات التي تدخل في صناعة محطات التحلية، وخفض الواردات لتوفير مبالغ طائلة من العملة الصعبة، ومن ناحية أخري توطين هذه الصناعة بما يسهم في خفض سعر المتر المكعب من المياه وتحقيق قيمة مضافة عالية للصناعة الوطنية .

وذكر "التراس" أن مجالات التعاون تستهدف تلبية إحتياجات السوق المحلي والمشروعات القومية ,والتوسع مستقبلا للأسواق الأفريقية والعربية، مشيرا إلي إعداد وتنفيذ البرامج التدريبية الخاصة بنقل التكنولوجيا بالتعاون مع جامعة الإسكندرية وتقديم الدعم اللازم لأعمال البحوث والتطوير والإستفادة من البحوث والدراسات التطبيقية بالجامعة، فضلا عن إجراء دراسات السوق للمنتج المستهدف محليا وخارجيا . 

وفي سياق متصل بحث "التراس" مع مؤسسة " روسنانو" الروسية إمكانية توقيع بروتوكول تعاون في عدد من مجالات الصناعة بهدف نقل وتوطين التكنولوجيا ومن بينها تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي .

من جانبه، أشاد الدكتور "عبد العزيز قنصوة" رئيس جامعة الإسكندرية بالدور المحوري الذي تلعبه الهيئة العربية للتصنيع في إدخال أحدث تكنولوجيات الإنتاج وتعميق التصنيع المحلي وفقًا لمعايير الجودة العالمية، لافتا إلي أهمية تعزيز التعاون مع العربية للتصنيع  لتقليل إقتصاديات إنشاء محطات تحلية مياه البحر في إطار توجه الحكومة لإيجاد بدائل غير تقليدية للموارد المائية، والتوسع في إنشاء محطات تحلية مياه البحر، خاصًة في المدن الساحلية، إضافة إلى زيادة إنتاج وقدرات بعض المحطات الموجودة حاليًا.

من جانبه، أشاد رئيس مؤسسة "روسنانو" بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع ودورها الرائد لتعميق التصنيع المحلي، مشيرا إلي تطلع المؤسسة الروسية لعقد الشراكات مع العربية للتصنيع لنقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة في مجالات الصناعة المتعددة , وفقا لمعايير الجودة العالمية .
بخبرات روسية.. تعاون بين العربية للتصنيع والهيئة الهندسية وجامعة الإسكندرية لتحلية مياه البحر
بخبرات روسية.. تعاون بين العربية للتصنيع والهيئة الهندسية وجامعة الإسكندرية لتحلية مياه البحر
بخبرات روسية.. تعاون بين العربية للتصنيع والهيئة الهندسية وجامعة الإسكندرية لتحلية مياه البحر
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