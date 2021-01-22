لميس جابر فى ضيافة برنامج ابن مصر غدا

يستضيف برنامج “ابن مصر” الذي يقدمه الإعلامي مصطفي المنشاوي على شاشة فضائية المحور، غدا السبت فى العاشرة مساء، الدكتورة والأديبة وعضو مجلس النواب السابق، لميس جابر، فى حلقة خاصة تتحدث فيها عن رحلتها من دراسة الطب إلى عشق الكتابة و التاريخ.









وتكشف جابر خلال اللقاء تفاصيل عن حياتها مع الفنان الكبير يحيي الفخراني وكيف بدأت قصة حبهم، وكيف استقبل خبر تعيينه فى مجلس الشيوخ، وموقفه من السياسة، ومتي ترك الطب وتفرغ للفن.









وتتحدث عن هتلر ونابليون والملك فاروق، ورؤساء مصر السابقين، وترصد أخطاء ارتكبوها خلال فترة حكمهم، وتقييمها للقيادة السياسية والفترة الحالية من عمر الوطن.





البرنامج يذاع في العاشرة مساء السبت برئاسة تحرير الكاتب الصحفي حاتم الجهمي واخراج احمد عيد، ويعاد في الأحد العاشرة صباحا.