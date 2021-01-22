إزالة 7 حالات تعد على الأراضي الزراعية بالشرقية

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية القروية بتكثيف اللجان الدورية لرصد اي تعديات مخالفة وإزالتها في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وفرض سيادة القانون علي الجميع ، مؤكدًا على ضرورة اليقظة لأي محاولات للبناء العشوائي بدون تراخيص قانونية بنطاق المحافظة.

وفى هذا الإطار، قامت رئاسة مركز ومدينة الحسينية بالتنسيق مع الوحدة المحلية بقصاصين الشرق بإزالة حالة تعدي عباره عن ردم حصيرة مجهزة لصب خرسانة مسلحة بناحية الصالحية الجديدة على مساحة قيراط ونصف، كما قامت الوحدة المحلية بالظواهرية بإزالة 2 حالة تعدي على مساحه 3 قيراط عباره عن ردم حفر لصب خرسانة مسلحة بناحية الوحدة المحلية بالظواهرية وتم تسليم الأرض للجمعيه الزراعية للمحافظة عليها من أي تعديات أخري ، كما تم إزاله مباني بالطوب الدبش الأبيض حتي منسوب سطح الأرض وتم تطبيق القانون بكل حزم على المخالفين.

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ونفذت رئاسة مركز ومدينة بلبيس بالتنسيق مع الوحدة المحليه العدليه وقسم الإزالات برئاسه المركز ومدير الجمعية الزراعية بالعدلية حمله لإزالة سور بالدبش الأبيض بطول ٢٠ متر بقريه العدليه وتم الإزالة الفورية حتى منسوب سطح الأرض وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة فاقوس بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالروضة بإزالة حالة تعدى على الأراضى الزراعية خارج الحيز العمراني عبارة عن مباني بالطوب الأبيض على مساحة 6 سهم بناحية الشغانبة ، كما قامت الوحدة المحلية بالديدامون بإزالة فى المهد لحفر أساسات على مساحة 6 سهم بقرية جهينة القبلية وتمت ازالتها في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وعلي جانب أخر،أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية،استمرار عمل لجان ميدانيه بكل مراكز ومدن المحافظة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا للحفاظ على صحة المواطنين، حيث تم تشكيل لجنة يومية لمتابعه التزام الموظفين والمواطنين المترددين على المصالح الحكومية ومواقف السيارات وراكبي وسائل النقل العامه بارتداء الكمامة الواقية.

و أكد المحافظ التعاون والتنسيق الدائم بين الجهاز التنفيذي ورجال المرور بتكثيف الحملات اليوميه المفاجئة علي مواقف لسيارات الاجره والطرق العامه للتأكد من ارتداء السائقين والمواطنين للكمامه الواقيه حرصا علي سلامتهم من الاصابه بفيروس كورونا وتطبيق القانون وتوقيع الغرامه الماليه الفوريه بقيمه ٥٠ جنيها علي غير الملتزمين بإرتداء الكمامه الواقيه.

وفى هذا الإطار، شنت رئاسة مركز ومدينة أولاد صقر بالتنسيق مع قسم الإشغالات والإيرادات حمله لمتابعه التزام المواطنين بالاجراءات الاحترازية والوقائية حرصا على صحة وسلامة الجميع من الإصابة بفيروس كورونا واسفرت الحملة عن تغريم 20 مواطنا مبلغ 50 جنيها لعدم التزامهم بارتداء الكمامة الواقية.

كما قامت رئاسة مركز ومدينه الزقازيق بتغريم 10 مواطنين مبلغ 50 جنيها قيمه الغرامة المالية الفورية المقررة من رئاسة مجلس الوزراء لعدم الالتزام بارتداء الكمامة الواقية داخل أحد الكافتريات بنطاق المركز كما تم التنبيه علي صاحب الكافتريا بعدم السماح للمواطنين بالدخول جون ارتداء الكمامة الواقية حرصا علي صحه وسلامه الجميع.

وناشد محافظ الشرقية المواطنين ضرورة الالتزام بالقرارات التى أعلنتها الدولة ضمن حزمه الإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهه انتشار فيروس كورونا.