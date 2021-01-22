لمواجهة كورونا.. فض سرادق عزاء وتشميع كافتيريات مخالفة بـ الشرقية

وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات على المقاهي والكافتريات وقاعات الأفراح وسرادقات العزاء والأفراح المقامة بالمخالفة بالشوارع ومراكز الدروس الخصوصية وقائدي المركبات على الطرق للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة الواقية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذًا لتعليمات المحافظ ، تمكنت رئاسة مركز ومدينه الزقازيق من تشميع ٢ كافيتريا مخالفه وتوقيع الغرامة المالية الفورية 8 آلاف جنيها لعدم إلتزامهم بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة فيروس كورونا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين .

أقرأ أيضا:

لمواجهة كورونا.. مصادرة شيش وفض سرادقات أفراح وعزاء بالشرقية

وفي سياق متصل، تمكنت الأجهزة التنفيذية برئاسة المركز من فض سرادق عزاء كبير مُقام بالمخالفه بقريه أبو حسين وتم تفريق المواطنين لمنع التجمعات حرصًا على صحة وسلامة الجميع من الإصابه بفيروس كورونا.

وعلي جانب أخر فقد كلف الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية بالمرور المكثف علي المنشآت الغذائية بالمحافظة، والضرب بيد من حديد علي المخالفين، لضمان وصول غذاء آمن، حفاظًا علي الصحة العامة للمواطنين.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية انه شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، بالتنسيق مع مكاتب الأغدية بالإدارات الصحية بالحسينية، والقنايات، وأولاد صقر، ومشتول السوق، حملات مكثفة للمرور علي المنشآت الغذائية بمراكز ومدن الحسينية والقنايات وأولاد صقر ومشتول السوق.

وأشار الي انه أسفرت جهود الحملة عن ضبط ١٧ منشأة غذائية تعمل بدون ترخيص، وبها نقص شديد في الاشتراطات الصحية منها ٧ بمركز أولاد صقر، و ٦ بمركز مشتول السوق، و ٣ بمركز الحسينية، ومنشأة بالقنايات، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت لما تمثله من خطر داهم علي الصحة العامة، كما تم ضبط وإعدام ٩٩٥ كجم أغذية مختلفة لوجود تغير في خواصها الطبيعية، منها ٣٤٠ كجم بكفر صقر، و ٤٠٠ كجم بالقنايات، و ١٨٥ كجم بالحسينية، و ٧٠ كجم بمشتول السوق، وتم سحب ٧٤ عينة وإرسالها للمعامل لبيان من مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة، وتحرير ٩٤ محضر جنحة صحية للمخالفات بمراكز الشرطة بالحسينية والقنايات وأولاد صقر ومشتول السوق.

وأكد الدكتور هشام مسعود علي إستمرار الحملات المكثفة لمفتشي الأغذية علي مختلف المنشآت الغذائية والأسواق بالمحافظة، حفاظًا علي الصحة العامة للمواطنين، مقدمًا الشكر لجميع فرق مراقبة الأغذية علي المجهود المبذول لصالح المواطنين بالمحافظة.