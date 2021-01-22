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معنى الوفاء.. كلب ينتظر صاحبه المريض 5 أيام أمام المستشفى

الجمعة 22/يناير/2021 - 02:51 م
كلب
كلب
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شيرين عادل
عرضت فضائية روسيا اليوم مقطع فيديو رصد تفاصيل  كلب وفي ينتظر صاحبه عدة أيام أمام مدخل المستشفى. 

أثارت قصة الكلب "بونجوك" الذي انتظر صاحبه أمام المستشفى عدة أيام في تركيا ضجة في شبكة الإنترنت.

وحسب وكالة الأنباء التركية فإن الكلب طارد سيارة الإسعاف التي نقلت صاحبه إلى أبواب المستشفى في مدينة طرابزون شمال تركيا الأسبوع الماضي وبقي في انتظاره أمام أبواب المستشفى عدة أيام.

وقال أحد حراس المستشفى إنه كان يأتي كل يوم منذ الصباح الباكر حتى منتصف الليل في محاولة منه لرؤية صاحبه.

وظل الكلب ينتظره طيلة 5 أيام أمام المستشفى وحينما خرج صاحبه على كرسيه المتحرك استقبله بشوق ولهفة.

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