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مرأة

طريقة عمل تورتة بالكريمة زى المحلات

الجمعة 22/يناير/2021 - 03:26 م
طريقة عمل تورتة بالكريمة
طريقة عمل تورتة بالكريمة زى المحلات
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اسماء محمد
تعتبر تورتة الكريمة من الذ انواع التورتة ويعشقها عدد كبير من الأطفال والكبار ولكن لاتستطيع جميع السيدات اعدادها فى المنزل بنفس مذاق وشكل الانواع الجاهزة فى المحلات.

نقدم لكم طريقة عمل تورتة بالكريمة بـ وصفتان مختلفتان بخطوات الشيف نجلاء الشرشابي مقدمة برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.

طريقة عمل تورتة بالكريمة 

مقادير تورتة بالكريمة
2 كوب دقيق
 كوب سكر
 رشة ملح
 نصف كوب زيت
كوب لبن
 3 بيضة 
فانيليا 
ملعقة كبيرة بيكنج بودر
 شيكولاتة مبشورة
 كريم شانتى 

طريقة تحضير تورتة بالكريمة

* يخلط الزيت مع السكر والبيض والفانيليا واللبن ويخلط الدقيق والملح والبيكنج بودر ويضاف خليط البيض ويصب نصف الخليط فى قالب مدهون بالزيت ومرشوش بالدقيق

* تضاف طبقة من الشيكولاتة المبشورة ثم يضاف باقي خليط الكيكة وتوضع فى الفرن حتى تمام النضج ثم تترك لتبرد وتزين بالكريم شانتى والشيكولاتة المبشورة وتقدم

طريقة عمل تورتة بالكريمة الملونة 

مقادير تورتة بالكريمة الملونة
2كوب دقيق
 3 بيضة
 كوب سكر
 كوب لبن
 ½ كوب زيت فانيليا
 ملعقة كبيرة بيكنج بودر
 ½ ملعقة صغيرة بيكنج صودا 
رشة ملح الوجهشربات كريم شانتى ملون 

طريقة تحضير تورتة بالكريمة الملونة

* يضرب في الخلاط الزيت والسكر واللبن والبيض والفانيليا ويخلط الدقيق والبيكنج بودر والبيكنج صودا والملح ويضاف خليط اللبن والبيض لخليط الدقيق

* يقلب الخليط ويصب في صينية مقاس 24 مدهونة بالسمنة وتوضع في الفرن على درجة حرارة 180 حتى تمام النضج وتترك الكيكة لتبرد

* تقطع الكيكة شرائح وتسقى بالقليل من الشربات وتغطى طبقات الكيك بالكريم شانتى الملون وترص طبقات الكيك

* يغطى الوجه بالكريم شانتى وتوضع في الثلاجة وتزين بوردات الكريم شانتى الملونة وتقطع التورتة وتقدم


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