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مرأة

أحلى من الجاهز.. طريقة عمل تورتة شوكولاتة في المنزل

الأحد 17/يناير/2021 - 11:00 م
طريقة عمل تورتة شوكولاتة
طريقة عمل تورتة شوكولاتة
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هاجر هانئ
تورتة شوكولاتة من الحلويات الشهية التي يعشقها الكثير من الأشخاص مما يدفع البعض إلي شرائها من محلات الحلويات، لذا قدمت الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج  على قد الإيد طريقة عمل تورتة شوكلاتة  في المنزل.

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مقادير تورتة شوكولاتة
كوب دقيق 
ملعقة كبيرة محسن كيك 
ملعقة صغيرة بيكنج صودا 
2 كوب زبادي 
باكو فانيليا 
نصف كوب لبن بودرة 
نصف كوب كاكاو 
1 كوب لبن 
1 كوب سكر بودرة 
طريقة تحضير تورتة شوكولاتة
-تجهز صينية كيك بالزبدة والدقيق
-تخلط جميع المكونات معا
-يصب المزيج في الصينية
-توضع في حلة ساخنة على النار وتغطى بإحكام
-تسوى حوالي 45 دقيقة أو حتى تمام الطهي
-تصب الشوكولاتة المذابة على الوجه
-يزين بالكريز

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