أعضاء النواب والشيوخ يهنئون محافظ البحر الأحمر بالعيد القومي

هنأ المهندس حسام صالح عوض الله رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب، والنائب عن محافظة البحر الأحمر ، أهالى المحافظة بمناسبة العيد القومي ال51، الذي يتم الإحتفال به يوم 22 يناير من كل عام، ذكرى معركة شدوان المجيدة عام 1970، وأشاد بالإنجازات التي تمت في المحافظة فى عهد محافظ البحر الأحمر، اللواء عمرو حنفى.





كما أكد النائب محمد سعيد الدابي، عضو مجلس الشيوخ عن المحافظة، أن ما شهدته المحافظة خلال تولي اللواء عمرو حنفى منصبه غير مسبوق، موجهًا الشكر للمحافظ لإصداره العديد من القرارات التي تصب في صالح المواطنين، ولأنه أوفى بوعده وأعلن إنتهاء أعمال المرحلة الأولى لتطوير الشاطئ العام، وافتتاحه قاعة أفراح بالنادي الاجتماعي لخدمة الأهالى، وحرصه على تطوير المنظومة التعليم بالمحافظة، وأبرز إنجاز يحسب له هو الحصول على موافقة المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي على استقلال فرع جامعة جنوب الوادي بالغردقة ليصبح جامعة مستقلة تحت مسمى جامعة الغردقة، كما إنه حاسمًا في التعامل مع أي مخالفات وأي تقصير من قبل المسئولين.





وأوضح النائب سيد قاسم عضو مجلس النواب عن المحافظة، أن اللواء عمرو حنفى تمكن من تحقيق طفرة كبيرة فى كافة الخدمات المقدمة للمواطنين خلال عام واحد فقط منذ توليه منصبه، وأبرزها بدء التشغيل التجريبى لمنظومة الصرف الصحي بمحطة المعالجة الثلاثية بمدينة الغردقة وربط العديد من المناطق بها، كما إنه يحرص على القيام بالجولات الميدانية بنفسه لمختلف المشروعات القومية المقامة على أراضى المحافظة، وكان حريص على عدم توقفها خلال جائحة كورونا، ما كان له أثرًا كبيرًا في الإنتهاء من العديد منها، كما قام بمجهود كبير لتطوير المنظومة الصحية بالمحافظة، من خلال تطوير المستشفيات الحكومية.



