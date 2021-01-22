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حوادث

فتح جزئي لطريق الإسماعيلية بعد السيطرة على انفجار سيارة أنابيب غاز

الجمعة 22/يناير/2021 - 05:27 م
فتح جزئي لطريق الاسماعيلية
فتح جزئي لطريق الاسماعيلية
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انجي هيبة
قامت إدارة المرور بفتح طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي جزئيا، بعد تدخل ٧ سيارات إطفاء للسيطرة على حادث انفجار سيارة محملة بأسطوانات الغاز، دون وقوع إصابات.

وسيطرت الحماية المدنية ووحدة المطافئ علي  حادث انفجار سيارة محملة بأسطوانات الغاز بطريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي.

وقالت المصادر إن الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات، وتمت السيطرة عليه مع توقف حركة السير بالطريق، وأشارت إلى انقلاب السيارة مما أدى إلى انفجارها.

وشهد طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي، منذ قليل، انقلاب سيارة محملة بأسطوانات الغاز، أدى إلى انفجارها.

وتلقى اللواء ياسر نشأت مدير أمن الإسماعيلية إخطارا يفيد بانقلاب سيارة أنابيب غاز منزلى قبل كارتة التحصيل طريق مصر اتجاه الإسماعيلية.

علي الفور وجه الدكتور حسن درويش مدير مرفق الإسعاف بمحافظة الاسماعيلية، بالدفع بسيارات إسعاف لمكان وقوع الحادث.
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انفجار سيارة محملة باسطوانات الغاز بطريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي

تفاصيل انفجار سيارة محملة بأسطوانات الغاز بطريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي

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