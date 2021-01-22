نشرة المرأة والصحة.. مرض غير معروف يسبب الشلل.. وهذه أهم فوائد الأفوكادو

وبطبيعة الحال لكل شيء مميزاته عيوبه أيضا، وبالرغم من

فوائد

على المعدة فهو أيضا قد يتسبب في العديد من الآثار الجانبية، الأمر الذي يجب أن تكون على دراية بها، وفيما يلي سنقوم بذكر أبرز أضرار زيت الزيتون على المعدة إن تم تناوله على الريق.