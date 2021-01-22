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مرأة

نشرة المرأة والصحة.. مرض غير معروف يسبب الشلل.. وهذه أهم فوائد الأفوكادو

الجمعة 22/يناير/2021 - 08:34 م
فوائد الافوكادو
فوائد الافوكادو
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نهى هجرس
نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم ابرزها خلال التقرير التالي...

مرض التصلب المتعدد من المشكلات الصحية الخطيرة التى تحتاج لعلاج سريع حيث يمكن ان يتسبب في شلل تام ، وللاسف لايعرف عدد كبير منا اعراض مرض التصلب العصبي المتعدد  خاصة انها متغيرة ولا يمكن التنبؤ بها فلا يعاني شخصان من نفس الأعراض تمامًا مما يتسبب في تأخر العلاج.

الأفوكادو غذاء مفيد بشكل لا يصدق، حيث يحتوي على نسبة عالية من الدهون والعناصر الغذائية الصحية، كما أنه يعزز الكوليسترول الجيد HDL، وتوفر الفاكهة ما يقرب من 20 نوعًا من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، بما في ذلك الفيتامينات K و C و E و B والبوتاسيوم واللوتين. 

وبطبيعة الحال لكل شيء مميزاته عيوبه أيضا، وبالرغم من فوائد زيت الزيتون على المعدة فهو أيضا قد يتسبب في العديد من الآثار الجانبية، الأمر الذي يجب أن تكون على دراية بها، وفيما يلي سنقوم بذكر أبرز أضرار زيت الزيتون على المعدة إن تم تناوله على الريق.

يحب كثيرون تناول الحلوى والسكريات، حيث تتمتع بمذاق طيب لا يستطيع مقاومته الكبار والصغار ولكن ماذا يحدث إذا امتنعنا عن تناول السكر؟ 


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