مرض غير معروف يسبب الشلل إذا لم تكتشفه سريعا.. إليك الأعراض

مرض التصلب المتعدد من المشكلات الصحية الخطيرة التى تحتاج لعلاج سريع حيث يمكن ان يتسبب في شلل تام ، وللاسف لايعرف عدد كبير منا اعراض مرض التصلب العصبي المتعدد خاصة انها متغيرة ولا يمكن التنبؤ بها فلا يعاني شخصان من نفس الأعراض تمامًا مما يتسبب في تأخر العلاج.



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" قد تواجهها أنت أو أي شخص تهتم لأمره، يمكن إدارة معظم هذه الأعراض بشكل فعال للغاية من خلال الأدوية وإعادة التأهيل واستراتيجيات أخرى وتعد الإدارة الفعالة للأعراض من قبل فريق متعدد التخصصات من المتخصصين في الرعاية الصحية للرعاية الشاملة لمرض التصلب العصبي المتعدد . وفقا لما ذكره موقع "nationalmssociety





أعراض أكثر شيوعًا للتصلب المتعدد





إعياء





يصيب حوالي 80٪ من الأشخاص ، ويمكن أن يتداخل بشكل كبير مع القدرة على العمل في المنزل والعمل ، وقد يكون من أبرز الأعراض لدى الشخص الذي يعاني من الحد الأدنى من القيود على النشاط.





صعوبات المشي (المشية)





ترتبط بالعديد من العوامل بما في ذلك الضعف والتشنج وفقدان التوازن والعجز الحسي والإرهاق ، ويمكن المساعدة بالعلاج الطبيعي والعلاج المساعد والأدوية.





خدر أو وخز





غالبًا ما يكون خدر الوجه أو الجسم أو الأطراف (الذراعين والساقين) هو الأعراض الأولى التي يعاني منها الأشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم بالتصلب المتعدد.





التشنج





يشير إلى الشعور بالتيبس ومجموعة واسعة من التشنجات العضلية اللاإرادية ؛ يمكن أن تحدث في أي طرف ، لكنها أكثر شيوعًا في الساقين.





ضعف





يمكن السيطرة على الضعف في مرض التصلب العصبي المتعدد ، والذي ينتج عن عدم تكيف العضلات غير المستخدمة أو تلف الأعصاب التي تحفز العضلات ، من خلال استراتيجيات إعادة التأهيل واستخدام الوسائل المساعدة على الحركة وغيرها من الأجهزة المساعدة.





مشاكل في الرؤية





أول أعراض مرض التصلب العصبي المتعدد للعديد من الناس. قد يكون ظهور عدم وضوح الرؤية ، وضعف التباين أو رؤية الألوان ، والألم في حركة العين أمرًا مخيفًا - ويجب تقييمه على الفور.





الدوخة والدوار





قد يشعر الأشخاص المصابون بمرض التصلب العصبي المتعدد بفقدان التوازن أو الدوار ، أو - في كثير من الأحيان - يشعرون بأنهم أو محيطهم يدورون (الدوار).





مشاكل المثانة





يمكن علاج ضعف المثانة ، الذي يحدث في 80٪ على الأقل من المصابين بالتصلب المتعدد ، بنجاح تام باستخدام الأدوية ، وإدارة السوائل ، والقسطرة الذاتية المتقطعة.





مشاكل جنسية





شائع جدًا بين عامة السكان بما في ذلك الأشخاص المصابون بمرض التصلب العصبي المتعدد. يمكن أن تتأثر الاستجابات الجنسية بالضرر في الجهاز العصبي المركزي ، وكذلك بأعراض مثل التعب والتشنج ، والعوامل النفسية.





مشاكل الأمعاء





يُعد الإمساك مصدر قلق خاصة بين المصابين بمرض التصلب العصبي المتعدد ، وكذلك فقدان السيطرة على الأمعاء. يمكن إدارة مشاكل الأمعاء عادةً من خلال النظام الغذائي وتناول السوائل الكافية والنشاط البدني والأدوية.





ألم وحكة





متلازمات الألم شائعة في مرض التصلب العصبي المتعدد. في إحدى الدراسات ، كان 55٪ من المصابين بمرض التصلب العصبي المتعدد يعانون من "ألم شديد سريريًا" في وقت ما ، وكان نصفهم تقريبًا يعانون من ألم مزمن.





التغييرات المعرفية





يشير إلى مجموعة من وظائف الدماغ عالية المستوى التي تتأثر بأكثر من 50٪ من الأشخاص المصابين بالتصلب المتعدد ، بما في ذلك القدرة على معالجة المعلومات الواردة ، وتعلم وتذكر المعلومات الجديدة ، والتنظيم وحل المشكلات ، وتركيز الانتباه وإدراك البيئة بدقة.





التغييرات العاطفية





يمكن أن يكون رد فعل على ضغوط التعايش مع مرض التصلب العصبي المتعدد وكذلك نتيجة للتغيرات العصبية والمناعية. يشكل الاكتئاب الشديد ، والتقلبات المزاجية ، والتهيج ، ونوبات الضحك والبكاء التي لا يمكن السيطرة عليها ، تحديات كبيرة للأشخاص المصابين بمرض التصلب العصبي المتعدد وعائلاتهم.





كآبة





أشارت الدراسات إلى أن الاكتئاب السريري - وهو أشد أشكال الاكتئاب - هو من بين الأعراض الأكثر شيوعًا لمرض التصلب العصبي المتعدد. وهو أكثر شيوعًا بين المصابين بمرض التصلب العصبي المتعدد عنه بين عامة السكان أو بين الأشخاص الذين يعانون من العديد من الحالات المزمنة والمعيقة الأخرى.





أعراض أقل شيوعًا للتصلب المتعدد





مشاكل الكلام





تحدث مشاكل النطق ، بما في ذلك عسر الكلام (dysarthria) وفقدان الحجم (خلل النطق) في حوالي 25-40٪ من المصابين بمرض التصلب العصبي المتعدد ، وخاصة في وقت لاحق من مسار المرض وأثناء فترات التعب الشديد. يتم الإبلاغ عن التأتأة في بعض الأحيان أيضًا.





مشاكل البلع





تنتج مشاكل البلع - التي يشار إليها باسم عسر البلع - عن تلف الأعصاب التي تتحكم في العديد من العضلات الصغيرة في الفم والحلق.





رعشه





يمكن أن يحدث الرعاش ، أو الاهتزاز الذي لا يمكن السيطرة عليه ، في أجزاء مختلفة من الجسم بسبب المناطق المتضررة على طول المسارات العصبية المعقدة المسؤولة عن تنسيق الحركات.





النوبات





تشير التقديرات إلى حدوث النوبات - التي تنتج عن إفرازات كهربائية غير طبيعية في منطقة مصابة أو متندبة في الدماغ - في 2-5٪ من المصابين بالتصلب المتعدد ، مقارنة بـ 3٪ من عامة السكان.





مشاكل في التنفس





تحدث مشاكل التنفس عند الأشخاص الذين ضعفت عضلات صدرهم بشدة بسبب تلف الأعصاب التي تتحكم في تلك العضلات.





فقدان السمع





يشكو حوالي 6٪ من المصابين بمرض التصلب العصبي المتعدد من ضعف السمع. في حالات نادرة جدًا ، تم الإبلاغ عن ضعف السمع كأول أعراض المرض.





الأعراض الثانوية والثالثية





في حين أن الأعراض الأولية الموصوفة في هذه الصفحة (أكثر وأكثر شيوعًا) هي نتيجة مباشرة لتلف المايلين والألياف العصبية في الجهاز العصبي المركزي (CNS) ، فإن الأعراض الثانوية هي المضاعفات التي يمكن أن تنشأ نتيجة لهذه الأعراض الأولية الأعراض . منها:





يمكن أن يؤدي ضعف المثانة إلى التهابات المسالك البولية المتكررة.





يمكن أن يتسبب الخمول في فقدان توتر العضلات وضعف (لا علاقة له بإزالة الميالين) وضعف الموقف وانخفاض كثافة العظام (زيادة خطر الكسر) والتنفس الضحل وغير الفعال.

يمكن أن يسبب عدم الحركة تقرحات الضغط.

بينما يمكن علاج الأعراض الثانوية ، فإن الهدف الأمثل هو تجنبها من خلال علاج الأعراض الأولية .





تنجم الأعراض الثالثة عن تأثير المرض على حياتك . وتشمل هذه الأعراض المضاعفات الاجتماعية والمهنية والنفسية. على سبيل المثال ، إذا لم تعد قادرًا على القيادة أو المشي ، فقد لا تتمكن من الاستمرار في عملك المعتاد، غالبًا ما يؤدي الضغط والتوتر الناتج عن التعامل مع مرض التصلب العصبي المتعدد إلى تغيير الشبكات الاجتماعية وفي بعض الأحيان كسر العلاقات، قد تتسبب مشاكل التحكم في المثانة أو الرعاش أو البلع في انسحاب الأشخاص من التفاعلات الاجتماعية والعزلة.



