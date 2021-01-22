كان ضرورى أزوركم.. الرئيس السيسي يكشف سبب زيارته لـ طلبة أكاديمية الشرطة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى ، إن كان من الضرورى أن يأتى بعد شهر ليهنئ طلبة أكاديمية الشرطة لإنضمامهم لكلية الشرطة ، لافتأ إلى أن قوات الشرطة تقوم بمهمة مقدسة لحفظ الأمن والاستقرار فى الدولة المصرية .





وأضاف " السيسى " ، خلال فيديو أذاعته فضائية اكسترا نيوز عن زيارته لأكاديمية الشرطة صباح اليوم الجمعة ، أن قوات الشرطة المصرية بذلت جهودأ عديدة وقدمت تضحيات كبيرة خلال السنوات الماضية مؤكدأ أن وجودهم له معنى كبير للغاية وهو ما يشير لمشاركتهم ومستعدين أن يقدموا كل شئ فى سبيل الحماية والحفاظ على المصريين .





وهنئ الرئيس السيسى طلبة اكاديمية الشرطة على الانضمام والنجاح فى حزء المرحلة الأولى ودائما موفقين ، لافتأ لوجود زيارة أسرهم اليوم لهم قائلا " بلغوا تحياتى لأسركم وأشكروهم بالنيابة عنى وعن كل المصريين لإعدادهم أبنائهم بشكل جيد " ، خاصة وأن أسرهم لم يبخلوا بتقديم أبنائهم لمصر تكونوا ذخر وحماية وأمن لها .





وطالب طلبة أكاديمية الشرطة بالحفاظ على وقاية أنفسهم من جائحة كورونا معقبأ " خلو بالكم من نفسكم علشان ظروف جائحة كورونا وكل سنة وانتم طيبين وبشكركم وربنا يحفظكم ويحميكم انتم وكل مصر وبتمنالكم كل توفيق "





وقد تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، فجر اليوم ، لـ أكاديمية الشرطة ، وتأت الزيارة مع اقتراب الذكري ٦٩ عاما على عيد الشرطة التى تحتفل بها مصر يوم ٢٥ يناير من كل عام ذكرى يحتفل بها أبناء الشعب المصرى، حيث يطلق عليها ذكرى شجاعة ابطال البوليس المصرى فى مواجهة رجال الاستعمار الإنجليزي فى معركة الإسماعيلية عام ١٩٥٢.





وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، ان الرئيس تفقد القرية التكتيكية لتدريب الطلبة على اقتحام أوكار الإرهابيين والخارجين على القانون والتي تعد الأحدث بين أقرانها في أكاديميات الشرطة على المستوى الإقليمي والدولي.





كما استعرض طابور خيالة الاكاديمية لتدريب الطلبة وصقل مهاراتهم على تلك الرياضة العريقة، وذلك في ظل اهتمام وزارة الداخلية بتعظيم قدراتها المتكاملة فى هذا المجال من إنشاء وحدات الحجر البيطري ومستشفى بيطري ونادي للتدريب على الفروسية وفق أحدث المستويات العالمية وذلك لخدمة العمل في وزارة الداخلية، والمدنيين.



