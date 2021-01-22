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رياضة

خاص| هل تم الاتفاق مع الزمالك لضم مصطفى محمد.. سانت إيتيان يكشف

الجمعة 22/يناير/2021 - 05:54 م
مصطفى محمد
مصطفى محمد
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إسماعيل محمود
كشف جان لوك بويزين، كبير الموظفين بنادي سانت إيتيان، والمسئول عن ملف المفاوضات مع نادي الزمالك، حقيقة إتمام المفاوضات مع أبناء ميت عقبة، لضم مصطفى محمد.

وقال بويزين في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد":" غير صحيح وجود تطورات في ملف صفقة انتقال مصطفى محمد، لم نصل لاتفاق مع الزمالك، ما زالوا يرفضون بيع اللاعب والحصول على مبلغ بيعه بالتقسيط."

وأضاف:" قدمنا عرضًا وهو دفع المبلغ على قسطين لكنهم مازالوا يرفضون قبوله وغير ذلك ليس بصحيح."

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى وجود تطورات في المفاوضات بين الزمالك وسانت إيتيان، واقتراب مصطفى محمد من الانتقال للنادي الفرنسي.
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