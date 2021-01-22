خاص| هل تم الاتفاق مع الزمالك لضم مصطفى محمد.. سانت إيتيان يكشف





وقال بويزين في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد":" غير صحيح وجود تطورات في ملف صفقة انتقال مصطفى محمد، لم نصل لاتفاق مع الزمالك، ما زالوا يرفضون بيع اللاعب والحصول على مبلغ بيعه بالتقسيط."





وأضاف:" قدمنا عرضًا وهو دفع المبلغ على قسطين لكنهم مازالوا يرفضون قبوله وغير ذلك ليس بصحيح."





وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى وجود تطورات في المفاوضات بين الزمالك وسانت إيتيان، واقتراب مصطفى محمد من الانتقال للنادي الفرنسي.

كشف جان لوك بويزين، كبير الموظفين بنادي سانت إيتيان، والمسئول عن ملف المفاوضات مع نادي الزمالك، حقيقة إتمام المفاوضات مع أبناء ميت عقبة، لضم مصطفى محمد.