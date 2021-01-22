بعد تغليظ عقوبة الختان لـ السجن 20 سنة ..أول تعليق من المجلس القومى للمرأة |فيديو





قالت رانيا يحيى ، عضو المجلس القومى للمرأة ، إنه منذ إنشاء المجلس ويبلغ قصارى جهده لمنع ظاهرة ختان الإناث بإعتبارها أهم الظواهر السلبية التى تعانى منها الفتاة المصرية .





وأكدت " يحيى " ، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية اكسترا نيوز ، أن ختان الإناث هى جريمة شنعاء تعانى منها الفتاة بإعتبارها أحد أشكال العنف الشرس الذى يمارس إزاءها وفى سن مبكرة وتؤدى هذه العاهة إلى الموت ولها آثار سلبية نفسية وجسمانية .





وأشارت إلى أن المجلس يقوم بالتعاون مع لجنة الصحة والسكان بتوعية المجتمع والفتيات والأسر المصرية وتوعية للرائدات الريفيات من خلال حملات التوعية لمنع هذه الظاهرة وتوعية الآباء بمخاطرها .





يذكر أن مجلس الوزراء قد وافق على مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون العقوبات والصادر بقانون رقم 58 لسنة 37 لتقرير عقوبة رادعة حيال جرائم ختان الإناث ويعاقب السجن مدة لا تقل عن 5 سنوات كل من أجرى ختان لأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية و لكل من شوه وألحق إصابات بها وإذا نتج عنه ذلك عاهة مستديمة تكون العقوبة المشدد لمدة لا تقل عن 7 سنوات ، أما بالنسبة للطبيب الذى أجرى العملية فإذا نتج عن عملية الختان موت الفتاة ستكون عقوبته لا تقل عن15 عامأ ولا تزيد عن 20 عامأ .