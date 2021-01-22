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رياضة

فاردي يغيب عن ليستر سيتي عدة أسابيع بسبب عملية الفتاق

الجمعة 22/يناير/2021 - 07:15 م
فاردي
فاردي
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إسماعيل محمود
أكد الإيرلندي الشمالي براندن رودجرز، المدير الفني فريق ليستر سيتي، غياب مهاجم وقائد الفريق، جيمي فاردي، عن الثعالب لعدة أسابيع لإجرائه عملية الفتاق.

وقال رودجرز في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الفريق أمام برينتفورد في كأس الاتحاد الإنجليزي:" فاردي سيغيب عنا لعدة أسابيع، حاولنا الإبقاء عليه بأكبر قدر من الوقت، ولكن لم يعد باستطاعته الإكمال، سيجري عملية جراحية وسنفتقده لمدة من الوقت."

وأضاف:" الوقت الحالي هو الأنسب لإجراء العملية، كان من المفترض أن يجريها منذ بضعة أسابيع، ولكن من المؤسف بكل تأكيد أن يغيب عنا أحد أفضل مهاجمي الدوري، سنتأقلم على ذلك الأمر."

ويستعد نادي ليستر سيتي لمواجهة برينتفورد غدًا السبت، في الدور الرابع لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.
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