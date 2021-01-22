إغلاق 787 سنتر تعليميا و2000 منشأة مخالفة في الغربية

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بشكل دوري ومستمر غلق المنشآت المخالفة لمواعيد الغلق الجديدة والتي صدرت في الأول من ديسمبر الماضي، حيث تم غلق ٥٤٣ محلا، ١٣٥ سوقا، ١٧٨ مطعما، ٣١٣ مقهى، ٣٠٦ ورش و٦٠٠ منشأة أخرى بإجمالي ٢٠٧٥ منشأة مخالفة بنطاق محافظة الغربية.





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وأشار المحافظ إلي أنه تم غلق وتشميع ٧٨٧ مركزًا للدروس الخصوصية منذ ديسمبر الماضي، تطبيقًا لقرار منع التجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وحرصًا على صحة وسلامة الطلاب.

ويهيب محافظ الغربية بأصحاب المحالّ والمقاهي والورش بالالتزام بمواعيد الغلق المحددة تجنبًا للوقوع تحت طائلة القانون، ويؤكد أهمية الابتعاد عن التجمعات وخاصةً الأماكن المغلقة حرصًا على الصحة العامة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.





كما قامت رئاسة مركز ومدينة زفتي بأعمال النظافة اليومية من رفع نقاط التجميع من شوارع ( الجيش القبلي والبحري - الجمهورية - أبو الحسايب - فلسطين - البحر)، كما تمت حملة نظافة أمام شارع الزعيم خلف السكة الحديد وطريق المرشحة حتى مصنع النسيج.

كما قامت الوحدات المحلية بمركز ومدينة السنطة بحملة نظافة ومسح طبانات الطريق السريع السنطة - طنطا ونظافة مناطق (السنطة البلد - هندسة الري - شارع الجلاء - شارع بورسعيد) بالسنطة، كما تم نظافة طرق ( القرشية البندرة، الطريق السريع شبراقاص السنطة، الطريق العام من مسهلة حتى مدخل كفر قرطام، طريق الرجبية والمنشأة الجديدة .

كما تضمن طريق مصرف سمتاي، طريق ٧٧ ميت حواي طنطا وطريق الجعفرية شبراقاص)، كما قام عمال النظافة بالمركز بحملة تنظيف أمام وخلف مستشفى الجعفرية ومدخل قرية شنرة البحرية بعزبة الجمعية وحدة ميت حواي.

وفي ذات السياق، قامت رئاسة مركز ومدينة بسيون بتكثيف حملات النظافة وإزالة تجمعات القمامة ورفع التراكمات في الوحدة المحلية بكتامة .

كما قام جهاز النظافة بمركز ومدينة كفر الزيات بحملة نظافة ورفع القمامة والمخلفات ورفع الأتربة ومسح الطرق ب (نفق الجزيرة - حي عفيفي - حسيبة - ميدان عرابي - الجيش - الساحة) وذلك بخلاف أعمال النظافة اليومية برفع القمامة والمخلفات من نقاط التجميع بشوارع كفر الزيات.