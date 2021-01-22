ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

إغلاق 787 سنتر تعليميا و2000 منشأة مخالفة في الغربية

الجمعة 22/يناير/2021 - 07:50 م
إغلاق (٢٠٧٥) منشأة
إغلاق (٢٠٧٥) منشأة مخالفة لإجراءات وقاية من فيروس كورونا
Advertisements
أحمد على

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بشكل دوري ومستمر غلق المنشآت المخالفة لمواعيد الغلق الجديدة والتي صدرت في الأول من ديسمبر الماضي، حيث تم غلق ٥٤٣ محلا، ١٣٥ سوقا، ١٧٨ مطعما، ٣١٣ مقهى، ٣٠٦ ورش و٦٠٠ منشأة أخرى بإجمالي ٢٠٧٥ منشأة مخالفة بنطاق محافظة الغربية.


 اقرا ايضا :مسعف وسائق يسلمان 392 الف جنيه لأسرة مصاب بغيبوبة فى حادث بطنطا


وأشار المحافظ إلي أنه تم غلق وتشميع ٧٨٧ مركزًا للدروس الخصوصية منذ ديسمبر الماضي، تطبيقًا لقرار منع التجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وحرصًا على صحة وسلامة الطلاب.

 

ويهيب محافظ الغربية بأصحاب المحالّ والمقاهي والورش بالالتزام بمواعيد الغلق المحددة تجنبًا للوقوع تحت طائلة القانون، ويؤكد أهمية الابتعاد عن التجمعات وخاصةً الأماكن المغلقة حرصًا على الصحة العامة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.


كما قامت رئاسة مركز ومدينة زفتي بأعمال النظافة اليومية من رفع نقاط التجميع من شوارع ( الجيش القبلي والبحري - الجمهورية - أبو الحسايب - فلسطين - البحر)، كما تمت حملة نظافة أمام شارع الزعيم خلف السكة الحديد وطريق المرشحة حتى مصنع النسيج.

               

كما قامت الوحدات المحلية بمركز ومدينة السنطة بحملة نظافة ومسح طبانات الطريق السريع السنطة - طنطا ونظافة مناطق (السنطة البلد - هندسة الري - شارع الجلاء - شارع بورسعيد) بالسنطة، كما تم نظافة طرق ( القرشية البندرة، الطريق السريع شبراقاص السنطة، الطريق العام من مسهلة حتى مدخل كفر قرطام، طريق الرجبية والمنشأة الجديدة .

كما تضمن طريق مصرف سمتاي، طريق ٧٧ ميت حواي طنطا وطريق الجعفرية شبراقاص)، كما قام عمال النظافة بالمركز بحملة تنظيف أمام وخلف مستشفى الجعفرية ومدخل قرية شنرة البحرية بعزبة الجمعية وحدة ميت حواي.

 

وفي ذات السياق، قامت رئاسة مركز ومدينة بسيون بتكثيف حملات النظافة وإزالة تجمعات القمامة ورفع التراكمات في الوحدة المحلية بكتامة .

كما قام جهاز النظافة بمركز ومدينة كفر الزيات بحملة نظافة ورفع القمامة والمخلفات ورفع الأتربة ومسح الطرق ب (نفق الجزيرة - حي عفيفي - حسيبة - ميدان عرابي - الجيش - الساحة) وذلك بخلاف أعمال النظافة اليومية برفع القمامة والمخلفات من نقاط التجميع بشوارع كفر الزيات.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

محافظ الغربية يتابع أعمال النظافة ورفع تجمعات القمامة

محافظ الغربية يتابع استمرار أعمال حملات النظافة المكثفة بكافة المراكز والقرى

محافظ الغربية يتابع جهود الوحدات المحلية لرفع المخلفات بالمراكز والمدن

محافظ الغربية يتابع إزالة اللافتات الانتخابية بمدن وقرى ومراكز المحافظة

محافظ الغربية يتابع جهود الوحدات المحلية لرفع المخلفات بالمدن والقرى

محافظ الغربية: غلق 531 مركزا للدروس الخصوصية و1323 منشأة مخالفة

ترشيحاتنا

أول قرار من بيراميدز بشأن مواجهة الاهلي

الرئيس الإنسان .. السيسي يقبل رأس أم طالب خلال زيارته أكاديمية الشرطة

إحباط عمليتين إرهابيتين تستهدفان السعودية

ياسمين صبري تنشر صورا جديدة من احتفالها بـ عيد ميلادها.. شاهد

خاص| هل تم الاتفاق مع الزمالك لضم مصطفى محمد.. سانت إيتيان يكشف

اغتصبها وسرقها.. ممثل يعتدي جنسيًا على زوجة أبيه المسن

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في 3 دقائق.. تعلمي الخطوات الصحيحة لوضع الكونتور كالمحترفين

بـ الفرو الأبيض.. هايدي موسى تستعرض جمالها على إنستجرام

بإطلالة كاجوال.. ليلى أحمد زاهر تستعرض رشاقتها على إنستجرام