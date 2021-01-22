لأداء العمرة.. السعودية تصدر مجموعة من القرارات العاجلة

اصدرت السلطات السعودية شروطا جديدة عممتها علي كل وكلاء العمرة في جميع أنحاء العالم الإسلامي.





وأفادت صحيفة الدستور الاردنية ان الشروط الجديدة تمثلت في " ان يكون العمر من 18 الى 50 سنة فقط وأن يتم فحص كورونا ببلد المعتمر وثم فحص جديد في السعودية وعلى نفقة المعتمر، كما سيقوم المعتمر بفحص قبل مغادرته وفحص فور وصوله للأردن ، أي انه سيخضع لـ 4 فحوصات خلال 10 ايام .









وتضمنت الشروط الجديدة أيضا قيام السلطات السعودية بحجر المعتمرين 3 ايام بالفندق ويمنع مغادرته مطلقا وهذه الايام من ضمن المدة المقررة والبالغة 10 ايام بجانب إغلاق المزارات في مكة وفي المدينة.





كما يكون عدد الافراد بالباص الناقل للركاب القادمين جوا فقط الى السعودية 24 معتمرا بدلا من 45 راكب بالإضافة الي ان يكون السكن بالغرفة الواحدة لشخصين بدلا من 4 اشخاص .



