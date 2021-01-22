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أخبار العالم

لأداء العمرة.. السعودية تصدر مجموعة من القرارات العاجلة

الجمعة 22/يناير/2021 - 07:47 م
أداء العمرة - ارشيفي
أداء العمرة - ارشيفي
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محمود نوفل
اصدرت السلطات السعودية شروطا جديدة عممتها علي كل وكلاء العمرة في جميع أنحاء العالم الإسلامي. 

وأفادت صحيفة الدستور الاردنية ان الشروط الجديدة تمثلت في " ان يكون العمر من 18 الى 50 سنة فقط  وأن يتم فحص كورونا ببلد المعتمر وثم فحص جديد في السعودية وعلى نفقة المعتمر، كما سيقوم المعتمر بفحص قبل مغادرته وفحص فور وصوله للأردن ، أي انه سيخضع لـ 4 فحوصات خلال 10 ايام .


وتضمنت الشروط الجديدة أيضا قيام السلطات السعودية بحجر المعتمرين 3 ايام بالفندق ويمنع مغادرته مطلقا وهذه الايام من ضمن المدة المقررة والبالغة 10 ايام بجانب إغلاق  المزارات  في مكة وفي المدينة. 

 كما يكون عدد الافراد بالباص الناقل للركاب القادمين جوا فقط  الى السعودية  24 معتمرا بدلا من 45 راكب بالإضافة الي ان  يكون السكن بالغرفة الواحدة لشخصين بدلا من 4 اشخاص .

 وبحسب الشروط السعودية الجديدة لا يحق للمعتمر اداء العمرة الا مرة واحدة فقط ومن خلال برنامج تطبيقي الكتروني طيلة بقائه في مكة؛ وفي حالة ثبوت اي شخص مصاب بالفيروس من القافلة يحجز جميع افراد القافلة دون استثناء لمدة 14 يوما حيث يقدم لهم العلاج والطعام ويكون العلاج والطعام والسكن وسعر التذكرة الجديدة ( لأن موعد التذكرة القديمة يكون قد انتهى ) على نفقة المعتمر .
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