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ديني

مختار جمعة: إطلاق منصة خاصة للإعجاز الرباني

الجمعة 22/يناير/2021 - 08:28 م
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
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محمود ضاحي
وجه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بسرعة الإعداد لإطلاق منصة خاصة للإعجاز الرباني في الكون، وفي جسم الإنسان، على موقع وزارة الأوقاف، تعنى بنشر المواد المقروءة والمرئية، وكل ما يتصل بهذا الجانب الذي يبرز مظاهر قدرة الله (عز وجل) في الخلق ، بما يعمق الحس الإيماني من جهة ، ويحصن المجتمع وبخاصة الشباب منه من أي تأثيرات لأفكار الإلحاد من جهة أخرى .

يأتي ذلك  في إطار اهتمامها بقضية الإعجاز الرباني في الكون وفي جسم الإنسان من منطلق قول الحق سبحانه وتعالى : “سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ”،

وأنهت الإدارة المركزية للموارد البشرية بديوان عام وزارة الأوقاف خدمة سلمان محمد أحمد سليمان – إمام وخطيب بمديرية أوقاف الأقصر ، و أحمد محمد جمال الدين هزاع – إمام وخطيب بمديرية أوقاف كفر الشيخ بناء على الأحكام القضائية الصادرة ضدهما ، وذلك طبقًا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016م ولائحته التنفيذية.

وأكدت وزارة الأوقاف أنه من تاريخه أصبح المذكوران لا علاقة لهما بالوزارة ، ويعمم منشور بذلك بمعرفة مديرية أوقاف الأقصر ، ومديرية أوقاف كفر الشيخ على جميع الإدارات ومفتشيها والعاملين بها كل فيما يخصه تأكيدًا على ذلك.


وفي سياق اخر قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بالتنسيق مع نظيره السوداني الشيخ نصر الدين مفرح وزير الشئون الدينية والأوقاف السوداني، سفر خمس من الواعظات المتميزات بوزارة الأوقاف المصرية ، ضمن القافلة الدعوية المشتركة بين الأئمة والواعظات المصريين وزملائهم من الأئمة والواعظات السودانيين ليجوبوا معًا عددًا من الولايات السودانية ، وذلك في الفترة من 31 يناير 2021م حتى 11 فبراير 2021.
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