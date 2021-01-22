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رياضة

مونديال اليد.. فرنسا تهزم أيسلندا وترتقي لصدارة المجموعة الثالثة

الجمعة 22/يناير/2021 - 08:45 م
منتخب فرنسا لكرة
منتخب فرنسا لكرة اليد
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حسن العمدة
فاز المنتخب الفرنسي على نظيره الأيسلندي في ثان جولات الدور الرئيسي بالمجموعة الثالثة لبطولة العالم لكرة اليد رقم 27 للرجال - مصر 2021، بنتيجة 28 - 26.

وانتهى الشوط الأول بتقدم منتخب "الديوك" بنتيجة 16 - 14، قبل أن يحافظ على تقدمه خلال أحداث الشوط الثاني في اللقاء الذي أقيم على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

وبهذه النتيجة حصل منتخب "الزرق" على نقطتين ويرفع رصيده لـ8 نقاط يحتل بهم صدارة المجموعة، بفارق نقطتين عن ملاحقه المنتخب البرتغالي، فيما تجمد رصيد المنتخب الأيسلندي عند النقطة الثانية يحتل بهم المركز الرابع.

وحصل "بياركي مار إليسون" لاعب المنتخب الأيسلندي على جائزة أفضل لاعب في المباراة بالرغم من خسارة بلاده، وبعد الأداء الرائع الذي ظهر به خلال اللقاء، وتسجيله لـ9 أهداف.

ومن المقرر، أن يصطدم المنتخب الفرنسي في الجولة المقبلة مع نظيره البرتغالي، فيما يواجه المنتخب الأيسلندي نظيره النرويجي.

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