وزير الرياضة يشهد مباراة السويد وسلوفينيا ببطولة العالم لليد

شهد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة مباراة كرة اليد والتي جمعت بين منتخبي السويد وسلوفينيا، بمجمع الصالات باستاد القاهرة، في ثاني جولات الدور الرئيسي بالمجموعة الرابعة، ضمن مباريات بطولة العالم لكرة اليد والتي تستضيفها مصر حتى 31 يناير الجاري بمشاركة 32 منتخب من مختلف دول العالم .





وحضر المباراة الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، ماتيا بريفولشيك، سفيرة دولة سلوفينيا لدى القاهرة، المهندس هشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد.





وكان المنتخب سلوفينيا قد حقق فوزًا مستحقًا على نظيره المقدوني بنتيجة 21/31، ضمن الجولة الأولى في المجموعة الرابعة بالدور الرئيسي لبطولة العالم، والتي تضم السويد، سلوفينيا، بيلاروسيا ومقدونيا، الإتحاد الروسي، في الوقت الذي تعادل فيه منتخبا بيلاروسيا والسويد.





وتستضيف مصر بطولة العالم لكرة اليد خلال الفترة من 13 حتى 31 يناير الجاري بمشاركة 32 منتخبا من، وتقام منافسات البطولة في الصالة المغطاة ببرج العرب، والصالة المغطاة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وصالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر، والصالة المغطاة بهيئة استاد القاهرة الدولي.