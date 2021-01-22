الثلاثاء محلية النواب تناقش تطوير منظومة المواقف.. وحقوق الإنسان ‏تنسق للرد على الأكاذيب ضد مصر

‏تعقد لجان البرلمان اجتماعات يوم الثلاثاء وتناقش لجنة حقوق الإنسان دعوة اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان المشكلة طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٣٩٦ لسنة 2018 برئاسة وزير الخارجية وذلك بهدف تنسيق رؤية مشتركة للموضوعات المتعلقة بحقوق الإنسان في مصر ولتصحيح الصورة الحقيقية الأوضاع حقوق الإنسان في مصر من خلال نقل الصورة الحقيقية لما يحدث والرد على الادعاءات ‏والتقارير الكاذبة التي تتناول أوضاع حقوق الإنسان.





وتناقش لجنة الإدارة المحلية تقرير اللجنة بشأن المحاور والركيزة الرئيسية لتحديث وتطوير منظومة المواقف الرسمية لتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين والحد من المواقف العشوائية على مستوى الجمهورية لزيادة متحصلات الدولة من هذه المنظومة.





كما تعقد لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة اجتماع لاستكمال مناقشة بيان وزير التموين ‏الذي تم عرضه على المجلس بجلستها المعقود يوم الاثنين 18 يناير وذلك لمتابعة عمل الإدارة والتأكد من تنفيذ ما أدلى به الوزير من أوضحه بحضور الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية كما تستكمل لجنة الشؤون الدينية والأوقاف مناقشة مشروع قانون إنشاء صندوق الوقف الخيري بالاشتراك مع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة.





وتعقد لجنة الخطة والموازنة الثلاثاء اجتماع لاستكمال مناقشة ‏قرار رئيس مجلس الوزراء مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016.