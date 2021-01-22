ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

إصابة 6 أشخاص في تصادم سيارتين بـ أسيوط

الجمعة 22/يناير/2021 - 11:57 م
حادث تصادم
حادث تصادم
Advertisements
إيهاب عمر
أصيب 6 أشخاص فى تصادم سيارة ملاكي مع سيارة ميكروباص بالطريق الزراعي بمركز ديروط بمحافظة أسيوط.

وتلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة ديروط، بورود بلاغ من الأهالي بتصادم سيارة ملاكي مع سيارة ميكروباص، ووقوع مصابين.

بالانتقال والمعاينة الأولية تبين تصادم سيارة ملاكي رقم "784 ف ص ج" مع سيارة ميكروباص رقم "6823 ى ط ا" وأسفر الحادث عن و"عايده. س. م" 15 سنة، ,"كاميليا. خ. م" 55 سنة، و"سويتم. ح. س" سنتين، و"مروه. ر.ع" 32 سنة، و"احمد. ص. ا"57سنة، و"سعد.ز. ح" 73سنة، وجميعهم من قرية جرف سرحان.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى ديروط، وتحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة.
Advertisements
Advertisements

شاهد .. وزير التعليم يصدر بيانا عاجلا بالفيديو عبر حسابه الرسمي على فيس بوك

وفاة شقيقة فنان كبير بعد تناولها فراولة مسمومة

علاقة مشبوهة مع سياسي .. مفاجآت في قضية مقتل ممثلة شابة

مات في الحمام يوم الدخلة.. تفاصيل وفاة عريس المنيا الابن الوحيد على ٤ بنات..صور

أخبار الفن| مقتل ممثلة شابة بعد علاقة مشبوهة مع سياسي.. وفاة شقيقة فنان كبير بعد تناولها فراولة مسمومة

شيء لا يصدقه عقل.. تعليق ناري من عمرو أديب على واقعة اغتصاب حسناء مارينا

بقاله شهر في العناية.. إعلامي كبير يعلن تدهور حالة والده الصحية

خلال أيام.. الصحة تزف بشرى لأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن..فيديو

قبل اجتماع المجلس الأعلى للجامعات ..الطلاب يتوقعون 4 سيناريوهات للامتحانات

التحقيق مع عبد العليم داوود أول مهام لجنة القيم.. والبرلمان يصوت على تشكيلها خلال أيام

تركي آل الشيخ يكشف حقيقة انتقال فرجاني ساسي للهلال السوداني

النيابة تعاين موقع انفجار سيارة محملة بأسطوانات غاز على طريق الإسماعيلية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل فطائر البطاطس المحشية.. خطوة بخطوة

الرياضة وكنس الشوارع.. عقوبات غير تقليدية للسياح غير الملتزمين بالكمامات في هذه الدولة

ماذا يحدث لمرضى السكري عند تناول كوب من القهوة يوميا؟