إصابة 6 أشخاص في تصادم سيارتين بـ أسيوط

أصيب 6 أشخاص فى تصادم سيارة ملاكي مع سيارة ميكروباص بالطريق الزراعي بمركز ديروط بمحافظة أسيوط.





وتلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة ديروط، بورود بلاغ من الأهالي بتصادم سيارة ملاكي مع سيارة ميكروباص، ووقوع مصابين.





بالانتقال والمعاينة الأولية تبين تصادم سيارة ملاكي رقم "784 ف ص ج" مع سيارة ميكروباص رقم "6823 ى ط ا" وأسفر الحادث عن و"عايده. س. م" 15 سنة، ,"كاميليا. خ. م" 55 سنة، و"سويتم. ح. س" سنتين، و"مروه. ر.ع" 32 سنة، و"احمد. ص. ا"57سنة، و"سعد.ز. ح" 73سنة، وجميعهم من قرية جرف سرحان.



