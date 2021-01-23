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فن

شاهد | كارمن سليمان تشغل انستجرام بالغناء

السبت 23/يناير/2021 - 01:10 ص
صدى البلد
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ميرنا محمود
نشرت الفنانة كارمن سليمان فيديو جديدًا من خلال  حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وظهرت كارمن وهي تغني ساخرة من نفسها ، حيث علقت علي الفيديو  قائلة : حد يقولي إيدي بتعمل إيه مع الغنا بجد .

وكانت آخر أعمال كارمن سليمان أغنية "لينا رقصة"، والتي حققت نجاحا كبيرا جدًا عبر قناتها الرسمية على موقع "يوتيوب".    

أغنية " لينا رقصة " كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وميكس وماستر جلال الحمداوي، والفيديو كليب من إخراج مصطفى عامر.   

جدير بالذكر أن كارمن سيلمان ولدت في 7 أكتوبر عام 1994، وتخرجت في أكاديمية الشروق وشجعتها والدتها على الاشتراك في برنامج "أرب آيدول"، وبالفعل اشتركت ووصلت للنهائيات أمام المغربية دنيا بطمة، وقدمها الفنان هاني شاكر في حفل ضخم في دار الأوبرا المصرية بسبب صوتها الرائع.
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