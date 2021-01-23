شاهد رد فعل بطريق مهدد بالانقراض عند رؤية فقاعات الصابون





أمطرت الفقاعات على طيور البطريق الأفريقية في حديقة حيوان دالاس بولاية تكساس الأمريكية، حيث بدت الطيور منبهرة مع تجول أحدها متفحصا الأمر باندهاش.





يُظهر مقطع فيديو تم التقاطه في حديقة الحيوان بطريقًا جريئًا يغامر في الاستحمام بالفقاعات، بينما تظل مجموعة من الطيور على مترددة بعيدا.





كتبت حديقة حيوان دالاس في منشوراتها عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: "تكريمًا ليوم وعي البطريق، استبدل البالونات بالفقاعات".





وتؤكد: "تسبب البالونات مشاكل كبيرة للحياة البرية، بما في ذلك طيور البطريق الأفريقية المهددة بالانقراض عندما يتم إطلاقها فتتبعها الطيور وتضل في طريقها".





فالآلاف من طيور البطريق تموت جوعًا سنويًا نتيجة التغيرات الجوية الناتجة عن الاحتباس الحراري، والتي تجعلها تفر بحثًا عن الطعام والطقس المناسب.

انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي للحظة انبهار بطريق بفقاعات الصابون، التي أمطرت عليه وهو يحتفل بها في سعادة جيئة وذهابا.