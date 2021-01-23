ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

زوجة الفنان أشرف مصيلحي توضح حقيقة إصابته بورم في المخ

السبت 23/يناير/2021 - 03:01 ص
صدى البلد
Advertisements
نبيل العدوى
‎نفت المخرجة “منال الصيفي”، ما تردد من شائعات حول إصابة زوجها الفنان " أشرف مصيلحي" ، بورم في المخ، ووجوده بالعناية المركزة، مؤكدة أنه خضع لإزالة كيس مياه بمنطقه فقرات الرقبة، وبالفعل أجرى الجراحة وحالته مستقرة للغاية.

‎وأوضحت "الصيفي" ، انه من المقرر أن يغادر "مصيلحي المستشفى غدا السبت، مشيرة إلى أنه في حالة صحية جيدة، ويتلقى ردود الأفعال عن دوره في مسلسل "جمال الحريم"، والمعروض حالياعلى شاشة قناة DMC، 

خصوصا وأن "مصيلحي" يقدم دورا جديدا ومختلفا لم يقدمه من قبل، ويمثل قوى الشر في المسلسل.

مسلسل "جمال الحريم" تدور أحداثه في إطار من الرعب ومأخوذ عن قصص حقيقية من حكايات الدجل والشعوذة، ويجسد خالد سليم في المسلسل دور شخص يعاني عددا من الأزمات، ويبحث عن وظيفة بمساعدة صديقه فتحي الذي يجسده الفنان "محمد صلاح"، وتتطور الأحداث بعد ذلك.

وهو من بطوله نور اللبنانيه ، خالد سليم ، دينا فؤاد ، حازم سمير ، اسلام جمال ، صلاح عبدالله . وتأليف سوسن عامر و إخراج منال الصيفي و من إنتاج سينرجي .

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

دينا فؤاد: المخرجة منال الصيفى صنعت دراما مشوقة وحبكة مميزة بمسلسل جمال الحريم

متحمسين.. نور تشوق جمهوره لمسلسلها الجديد جمال الحريم

غداً.. العرض الأول لمسلسل "جمال الحريم" .. تفاصيل

جمال الحريم.. نور اللبنانية تشارك جمهورها كواليس مسلسلها الجديد

نور اللبنانية تروج لأولى حلقاتها من مسلسل جمال الحريم

بعد 18 ساعة تصوير.. نور تنشر صورًا من كواليس مسلسل جمال الحريم

ترشيحاتنا

بقاله شهر في العناية.. إعلامي كبير يعلن تدهور حالة والده الصحية

برش كحول في وش الناس.. مي سليم تروي تجربتها مع كورونا

شاهد .. وزير التعليم يصدر بيانا عاجلا بالفيديو عبر حسابه الرسمي على فيس بوك

الأهلي: بايرن ميونخ طلب التعاون معنا فى مونديال الأندية وقميص الفريق لن يتغير فى البطولة

التعليم العالي تكشف ضوابط عقد الامتحانات مع تطورات أزمة كورونا

عجزوا عن دفع الإتاوات.. مقتل 3 مصريين بـ ليبيا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مثير للاشمئزاز.. مضيفة تحذر من طلب مياه الحنفية على الطائرة | فيديو

جيتور تستعد لطرح jetour x95 العائلية SUV في مصر.. صور

لسان كوفيد.. علامات خطيرة تشير إلى الإصابة بكورونا ومطالبات بإعلانها رسميا | صور