ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

ألمانيا تسجل أكثر من 16 ألف إصابة جديدة بـ كورونا

السبت 23/يناير/2021 - 08:29 ص
صدى البلد
Advertisements
شريف سيد
أعلن معهد روبرت كوخ، اليوم السبت، تسجيل 16 ألفا و417 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في ألمانيا، و879 حالة وفاة. 

يشار إلى أن إجمالي الإصابات بالفيروس في ألمانيا بلغ 2 مليون و122 ألفا و679 إصابة، إلى جانب تسجيل 51 ألفا و521 حالة وفاة. 

وأعلنت منظّمة الصحّة العالميّة، أنه من المبكر جدًّا التوصّل إلى أيّ استنتاجات تتعلّق بعمل بعثتها إلى ووهان وما إذا كانت جائحة كوفيد-19 قد بدأت في الصين.

وكان فريق من خبراء المنظّمة وصل إلى ووهان في 14 يناير للتحقيق في منشأ فيروس كورونا، بعد أكثر من عام على ظهور أولى الإصابات في المدينة بوسط الصين.

وتترقّب الصين تدقيق فريق الخبراء العاملين لدى منظّمة الصحّة العالميّة وما العناصر التي سيُضيفونها إلى روايتها المتعلّقة بالفيروس، خصوصًا أنّها روّجت شيئًا فشيئًا لفكرة أنّ الوباء بدأ خارج حدودها.

وقال مايكل رايان، مدير برنامج الطوارئ في منظّمة الصحّة، إنّ "كلّ الفرضيّات مطروحة على الطاولة. 

ومن المؤكّد أنّ من المبكر جدًّا التوصّل في شكل دقيق إلى استنتاج حول مكان ظهور هذا الفيروس، سواء داخل الصين أم خارجها".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الارتفاع مستمر.. ألمانيا تسجل ما يقرب من 17 ألف إصابة جديدة بـ كورونا

ارتفاع قياسي في إصابات ووفيات كورونا بألمانيا

ألمانيا تسجل 14455 إصابة جديدة بكورونا و240 حالة وفاة

ألمانيا تسجل ما يقرب من 11 ألف إصابة بكورونا و348 وفاة

اتجاه لتمديد القيود.. ألمانيا تسجل 11897 إصابة جديدة بكورونا

ألمانيا تسجل 11369 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

ترشيحاتنا

موجز السوشيال ميديا.. نانسي عجرم توجه رسالة دعم مؤثرة للجيش الأبيض.. هاني شاكر يترجى تامر حسني للغناء.. وكندا علوش تحتفل بعيد زواجها

أحمد سامي: صلاح محسن كان رغبتي الأولى وريان فضل سيراميكا بسبب الفلوس

بعشق صوتك وإحساسك..هاني شاكر يترجى تامر حسني لـ غناء نسيانك صعب أكيد.. فيديو

حظوظ منتخب مصر لكرة اليد فى بلوغ ثمن نهائي كأس العالم

أخبار الفن.. عمرو دياب مع أولاده على مسرح حفله بدبي.. وفاة المنتج ميدو منيب

والدة الطفلة التي جردها والدها من ملابسها تكشف تفاصيل جديدة عن الواقعة.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أغرب 3 سيارات في التاريخ.. ماركات لن تتوقعها | صور

ظروف غامضة.. وفاة عريس داخل الحمام قبل زفافه بلحظات | صور

بسبب الميمز.. سيناتور أمريكي يتحول إلى مطلب جماهيري على سويت شيرت