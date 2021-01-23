ألمانيا تسجل أكثر من 16 ألف إصابة جديدة بـ كورونا

أعلن معهد روبرت كوخ، اليوم السبت، تسجيل 16 ألفا و417 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في ألمانيا، و879 حالة وفاة.





يشار إلى أن إجمالي الإصابات بالفيروس في ألمانيا بلغ 2 مليون و122 ألفا و679 إصابة، إلى جانب تسجيل 51 ألفا و521 حالة وفاة.





وأعلنت منظّمة الصحّة العالميّة، أنه من المبكر جدًّا التوصّل إلى أيّ استنتاجات تتعلّق بعمل بعثتها إلى ووهان وما إذا كانت جائحة كوفيد-19 قد بدأت في الصين.





وكان فريق من خبراء المنظّمة وصل إلى ووهان في 14 يناير للتحقيق في منشأ فيروس كورونا، بعد أكثر من عام على ظهور أولى الإصابات في المدينة بوسط الصين.





وتترقّب الصين تدقيق فريق الخبراء العاملين لدى منظّمة الصحّة العالميّة وما العناصر التي سيُضيفونها إلى روايتها المتعلّقة بالفيروس، خصوصًا أنّها روّجت شيئًا فشيئًا لفكرة أنّ الوباء بدأ خارج حدودها.





وقال مايكل رايان، مدير برنامج الطوارئ في منظّمة الصحّة، إنّ "كلّ الفرضيّات مطروحة على الطاولة.





ومن المؤكّد أنّ من المبكر جدًّا التوصّل في شكل دقيق إلى استنتاج حول مكان ظهور هذا الفيروس، سواء داخل الصين أم خارجها".