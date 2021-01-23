أداء متميز.. محمد جاد يهنئ منتخب مصر لليد على تحقيقه الفوز أمام بيلاروسيا.. فيديو

هنأ الإعلامي محمد جاد المنتخب المصري لكرة اليد ، على فوزه الكبير، بالأمس، على منتخب بيلاروسيا، بفارق تسعة أهداف، معقبا: "قدم مبارة قوية في بطولة صعبة جدا بينتافس فيها فرق كبيرة".





وأضاف الإعلامي محمد جاد، خلال برنامج "صباح البلد"، والمذاع على فضائية "صدى البلد"، أنه لا يوجد أحد شاهد المباراة إلا وشعر بأنه أداء بطولي، وأن جميع اللاعبين أدائهم متميز، وخاصة حارس المرمى "الطيار"، واللاعب "محمد الأحمر"، و"أحمد هشام دودو".





وحسم منتخب مصر لكرة اليد نتيجة مواجهة مع نظيره بيلاروسيا على صالة استاد القاهرة، بالفوز بنتيجة (35 - 26) ضمن منافسات المجموعة الرابعة في الدور الرئيسي لبطولة العالم، والتي تضم السويد، سلوفينيا، بيلاروسيا ومقدونيا.





وظهر المنتخب المصري بشكل مميز خلال أحداث الشوط الأول، وسط تفوق من محمد الطيار حارس مرمى المنتخب وتمكنه من التصدى لرميات المنتخب البيلاروسي، وانتهي بتقدم منتخب مصر بنتيجة (21 - 14).





وفي الشوط الثاني، استمرت هيمنة لاعبي منتخب مصر على مجريات اللقاء، حتى انتهت المباراة بفارق 9 لصالح مصر.





وكان منتخب مصر لكرة اليد بقيادة الإسباني باروندو جارسيا، قد فاز في أول مباريات الدور الرئيسى بالبطولة، على نظيرة الروسى بنتيجة 28 - 23.



