ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أداء متميز.. محمد جاد يهنئ منتخب مصر لليد على تحقيقه الفوز أمام بيلاروسيا.. فيديو

السبت 23/يناير/2021 - 08:45 ص
الاعلامي محمد جاد
الاعلامي محمد جاد
Advertisements
نورهان رأفت
هنأ الإعلامي محمد جاد المنتخب المصري لكرة اليد، على فوزه الكبير، بالأمس، على منتخب بيلاروسيا، بفارق تسعة أهداف، معقبا: "قدم مبارة قوية في بطولة صعبة جدا بينتافس فيها فرق كبيرة".

وأضاف الإعلامي محمد جاد، خلال برنامج "صباح البلد"، والمذاع على فضائية "صدى البلد"، أنه لا يوجد أحد شاهد المباراة إلا وشعر بأنه أداء بطولي، وأن جميع اللاعبين أدائهم متميز، وخاصة حارس المرمى "الطيار"، واللاعب "محمد الأحمر"، و"أحمد هشام دودو".

وحسم منتخب مصر لكرة اليد نتيجة مواجهة مع نظيره بيلاروسيا على صالة استاد القاهرة، بالفوز بنتيجة (35 - 26) ضمن منافسات المجموعة الرابعة في الدور الرئيسي لبطولة العالم، والتي تضم السويد، سلوفينيا، بيلاروسيا ومقدونيا.

وظهر المنتخب المصري بشكل مميز خلال أحداث الشوط الأول، وسط تفوق من محمد الطيار حارس مرمى المنتخب وتمكنه من التصدى لرميات المنتخب البيلاروسي، وانتهي بتقدم منتخب مصر بنتيجة (21 - 14).

وفي الشوط الثاني، استمرت هيمنة لاعبي منتخب مصر على مجريات اللقاء، حتى انتهت المباراة بفارق 9 لصالح مصر.

وكان منتخب مصر لكرة اليد بقيادة الإسباني باروندو جارسيا، قد فاز في أول مباريات الدور الرئيسى بالبطولة، على نظيرة الروسى بنتيجة 28 -  23.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

مونديال اليد .. سلوفينيا تفوز على بيلاروسيا 29 -25

أحمد الأحمر رجل مباراة مصر والاتحاد الروسي في مونديال اليد

محمد فضل الله بعد الفوز على روسيا: منتخب اليد فخر الرياضة المصرية

أول تعليق من أحمد الأحمر عقب فوز منتخب مصر على الاتحاد الروسي

مباراة مثيرة.. بيلاروسيا يقتنص تعادلا قاتلا من السويد في مونديال اليد

مونديال اليد.. مصر تتقدم على بيلاروسيا 21 - 14 بالشوط الأول

ترشيحاتنا

الدعاء باسم الله الأعظم للرزق في الصباح .. أوسع أبواب الخير ويغفل عنه الكثيرون

الرئيس السيسى يفتتح أكبر مشروع للاستزراع السمكي في الشرق الأوسط

وزارة العدل الأمريكية توجه تهمة سرقة بيانات إلى مواطنين عربيين

هل ترك الصلاة يعد من صغائر الذنوب ويكفي الاستغفار لتكفيرها؟

هل الميت يسمع بكاء أهله قبل دفنه ويتعذب به؟.. 7 حقائق عن الأموات لا يعرفها كثيرون

تطور خطير.. وفاة شخص بـ كورونا كل 6 دقائق بهذه الدولة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تبدأ من 360 ألف جنيه.. مواصفات سكودا سكالا موديل 2021 | صور

بإطلالة عصرية.. أسما شريف منير تتألق في أحدث ظهور لها

أغرب 3 سيارات في التاريخ.. ماركات لن تتوقعها | صور