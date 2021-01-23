وزير الإسكان: جارٍ تنفيذ 5928 وحدة سكنية بالمرحلتين الثانية والثالثة بمشروع JANNA بمدينة الشيخ زايد







وأضاف رئيس الجهاز، أنه بالنسبة لقطاع المرافق، فقد تم الانتهاء من تنفيذ أعمال إحلال وتجديد خطي مياه شرب قطرى 500مم و 700مم بالطريق الدائري بالمدينة، والأعمال اللازمة لصرف مياه الأمطار والسيول بالطريق الموازى لطريق وصلة دهشور داخل المدينة، وشبكات المرافق لمشروع جنة (1) بالمحور المركزي، مشيرًا إلى أنه جارٍ تنفيذ شبكات المرافق المغذية لمشروع جنة (2) بتوسعات المدينة، وأعمال شبكة الصرف لتخفيض منسوب المياه الأرضية بموقع عمارات دار مصر، المرحلة الثانية، بمنطقة الخدمات الإقليمية الثانية بتكلفة 4 ملايين جنيه، وأعمال نقل وإحلال 1000م/ط من خط المياه الناقل قطر 900مم بنفس القطر خارج مشروع دار مصر المرحلة الثانية، بتكلفة إجمالية 16 مليون جنيه، وتنفيذ خط الانحدار للصرف الصحي ومياه الأمطار بطول 500م.ط، أمام عمارات المستقبل بالحي الـ12 وربطه على شبكة الصرف العمومية.





وقال إنه فيما يتعلق بقطاع الكهرباء،فإنه تم الانتهاء من تنفيذ أعمال توريد وتركيب المصاعد لعمارات مشروع (دار مصر) بمنطقة الخدمات الإقليمية الأولى بتكلفة 9 ملايين جنيه، والانتهاء من تنفيذ شبكة التغذية الكهربائية لطريق وصلة دهشور من مدخل 4 إلى مدخل 5 بتكلفة 19 مليون جنيه، وتنفيذ أعمال شبكة التغذية الكهربائية لمشروع جنة بالمرحلة الأولي بالمحور المركزي، وأعمال استكمال شبكة كهرباء الحى الـ16 بتكلفة 23 مليون جنيه، وجارٍ الانتهاء من تنفيذ أعمال شبكة كهرباء المحور المركزي القطاع الأول بنسبة انجاز وصلت 95%، وأعمال شبكة كهرباء واتصالات الحي الـ7 بنسبة إنجاز وصلت 90%، وأعمال شبكة إنارة مشروع العاملين بالخارج بمشروع بيت الوطن بنسبة إنجاز وصلت 75%، وأعمال شبكة الكهرباء المغذية لقطع الأراضي الأكثر تميزًا بتكلفة 7.4مليون جنيه وبنسبة إنجاز وصلت 15% .



وفى قطاع الطرق، أشار رئيس الجهاز، إلى أنه جارٍ الانتهاء من تنفيذ أعمال المرمات "الطبقة الاسفلتية" وممرات المشاة، واستكمال البردورات أمام قطع الأراضي بالحي التاسع بالكامل بتكلفة 46 مليون جنيه، وجارٍ تنفيذ أعمال تطوير الطرق وتنسيق الموقع بالحي الأول بتكلفة إجمالية 27 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 65%، وجار تنفيذ طريق الريفيرا بتوسعات المدينة بطول 3 كم، والذي يبدأ من طريق النزهة حتي مسار طريق الخدمة بطريق مصر/إسكندرية الصحراوي بتكلفة إجمالية 38 مليون جنيه، وجارٍ تنفيذ مشروع طريق المحور المركزي بتوسعات المدينة بالقرار الجمهورى 77 لسنة 2017 بطول 5.3كم، وتكلفة تقديرية 55 مليون جنيه.





وفى قطاع الاتصالات، أوضح المهندس مصطفى فهمى، أنه تم الانتهاء من تخطيط وتدعيم شبكة التليفونات المغذية لمركز الحي الخامس + الحديقة المركزية، وأعمال تخطيط وتدعيم شبكة التليفونات المغذية لمراكز الحيين السابع والثامن + وصلة دهشور، وتخطيط وتنفيذ أعمال شبكة التليفونات المغذية لمشروع جنة "المرحلة الأولي" بالمحور المركزي، وجارٍ تنفيذ شبكة التليفونات الداخلية لمشروع إسكان العاملين بالخارج "بيت الوطن"، مشيرًا إلى أنه فى قطاع الزراعة، تم الانتهاء من أعمال تجميل وتطوير واجهة المدينة بامتداد محور 26 يوليو، وأعمال تطوير وتجميل الميادين الرئيسية والمداخل بالمدينة، وأعمال إعادة زراعة وتطوير المجاورات (5,4,3,2,1) بالحي الأول بالمدينة بتكلفة 17 مليون جنيه، وأعمال تطوير جزر الطريق من ميدان بريما حتى مدخل2 بتكلفة 4 ملايين جنيه.

