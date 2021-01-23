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فن

بمكياج نارى جذاب.. منة فضالي تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير

السبت 23/يناير/2021 - 09:42 ص
صدى البلد
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أسماء الحسيني
نشرت الفنانة منة فضالي مجموعة صور جديدة لها من أحدث جلسة تصوير خاضتها ،وذلك من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وظهرت منة مرتدية بلوزة بقصة عصرية تميزت بنقوش الورد الأحمر مع بنطال أسود وحذاء شتوى ،أما من الناحية الجمالية فأعتمدت مكياج نارى أبرز ملامحها.

وشاركت منة فضالي مؤخرا في بطولة فيلم زنزانة 7 كان يحمل اسم "المحترف" قبل تغييره  وهو من بطولة أحمد زاهر ونضال الشافعي وعبير صبري وتامر أمين، تأليف حسام موسى، إخراج إبرام نشأت.

وتدور أحداثه فى إطار من الأكشن والإثارة، ويشارك فى العمل مجموعة من النجوم أبرزهم أحمد زاهر ومايا نصرى ومحمد رضا، بالإضافة إلى الوجوه الجديدة أيمن كشك، وأشرف عبد العزيز.
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