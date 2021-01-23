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منوعات

حقائق مفزعة.. الطفرة الجديدة من فيروس كورونا أشد فتكا

السبت 23/يناير/2021 - 09:56 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
فوجئ عدد من الدول قبل أيام بأن فيروس كورونا المستجد تحور إلى طفرة جديدة أسرع في الانتشار، وكانت المملكة المتحدة البريطانية، أولى الدول التي ظهرت بها الطفرة الجديدة، وعلى مدار الأيام الماضية كانت المعرفة الوحيدة بهذه الطفرة هي سرعة انتشارها، حتى ساعات قليلة أكد العلماء أنها أشد فتكًا. 

وصرح رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون"، بأن الأدلة المبكرة تشير إلى أن نوع فيروس كورونا الذي ظهر في المملكة المتحدة قد يكون أكثر فتكًا، بحسب ما نشرت "بي بي سي".

وتأتي تلك البيانات من علماء الرياضيات الذين يقارنون معدلات الوفيات بين الأشخاص المصابين إما بالإصدارات الجديدة وإما القديمة من الفيروس، فقد انتشر النوع الجديد الأكثر عدوى بالفعل على نطاق واسع في جميع أنحاء المملكة المتحدة، ووصل بدوره إلى دول مجاورة.

فيما قال "جونسون" في مؤتمر صحفي "بالإضافة إلى الانتشار بسرعة أكبر، يبدو الآن أيضًا أن هناك بعض الأدلة على أن المتغير الذي تم تحديده لأول مرة في لندن والجنوب الشرقي، قد يكون مرتبطًا بدرجة أعلى من الوفيات".

وتشير البيانات إلى أن المتغير الجديد ينتشر بين 30٪ و 70٪ أسرع من الآخرين، وهناك تلميحات إلى أنه أكثر فتكًا بنسبة 30٪.

على سبيل المثال، مع إصابة 1000 شخص في الستين من العمر بالمتغير القديم، من المتوقع أن يموت 10 منهم، لكن هذا يرتفع إلى حوالي 13 مع البديل الجديد لفيروس كورونا.

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