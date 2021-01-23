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أخبار البلد

فريق أطفال وكبار بلا مأوى يتدخل لإنقاذ أحد ذوي الاحتياجات الخاصة وينقله لـ صحة العباسية

السبت 23/يناير/2021 - 10:41 ص
صدى البلد
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محمد عبد المنعم - عبد الوكيل ابو القاسم
وجهت نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، فريق البرنامج القومي لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى ، التابع لوزارة التضامن الاجتماعي ، بسرعة بحث الاستغاثة الواردة من منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، والمتداول بشأنها مقطع "فيديو" على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" لاحد المواطنين بمنطقة التجمع الخامس بمحافظة القاهرة، مناشدا المسئولين بوزارة التضامن الاجتماعي وكافة الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني ، بإنقاذ شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، والذي يعاني من مرض نفسي وعدم القدرة على السير معتدلا على قدميه، حيث يتنقل المواطن زحفا على يديه وأرجله رافضا الحصول على الطعام والشراب من المارة بشوارع التجمع الخامس وسط برودة الجو مرتديا ملابسا متهالكة.

وفور تلقي الإستغاثة، تم تكليف أعضاء الفريق بوحدة شمال الجيزة ، بالانتقال إلى موقع الاستغاثة، وفي هذا الإطار تولى المسئولين بمنظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء ، التنسيق مع الأطباء مديري مستشفى صدر العباسية ومستشفى العباسية للأمراض النفسية ، بشأن التقييم الطبي لحالة المواطن بلا مأوى، وقد تولى فريق البرنامج القومي لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى التابع للوزارة نقل المواطن إلى مستشفى صدر العباسية.

وعقب الانتهاء من إجراءات التقييم الطبي وعمل الفحوصات الطببة بمستشفى صدر العباسية، توجه الفريق إلى مستشفى الامراض النفسية بالعباسية، وتم ايداع المواطن بالمستشفى لتلقي كافة أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية لحين تعافيه.
فريق أطفال وكبار بلا مأوى يتدخل لإنقاذ أحد ذوي الاحتياجات الخاصة وينقله لـ صحة العباسية
فريق أطفال وكبار بلا مأوى يتدخل لإنقاذ أحد ذوي الاحتياجات الخاصة وينقله لـ صحة العباسية
فريق أطفال وكبار بلا مأوى يتدخل لإنقاذ أحد ذوي الاحتياجات الخاصة وينقله لـ صحة العباسية
فريق أطفال وكبار بلا مأوى يتدخل لإنقاذ أحد ذوي الاحتياجات الخاصة وينقله لـ صحة العباسية
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