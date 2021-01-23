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محافظات

بإجمالي 2424 م.. إزالة 30 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالغربية ..صور

السبت 23/يناير/2021 - 11:01 ص
إزالة تعديات البناء
إزالة تعديات البناء
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احمد علي
شنت الوحدات المحلية بمراكز ومدن محافظة الغربية اليوم، الأحد، حملة مكبرة لإزالة التعديات في المهد خلال الفترة من ٢٠٢١/١/١٦ وحتى ٢٠٢١/١/٢٢ م.




جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بالتصدي لمخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بكل حسم.


كما أسفرت الحملة عن إزالة ٣٠ حالة تعد بالبناء على أراضٍ زراعية بمساحة ١٥ قيراطا و١٣ سهما، وكذلك ٥ حالات تعدٍ على أملاك الدولة بإجمالي مساحة  ٢٤٢٤ م، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وإحالتهم للنيابة العسكرية. 

كما قامت رئاسة مركز ومدينة طنطا بإزالة ٣ حالات تعدٍ علي الأراضي الزراعية بمساحة قيراط و٥ أسهم، وقامت رئاسة مركز ومدينة المحلة بإزالة ١٣ حالة تعدٍ علي مساحة ٢ قيراط و٨ أسهم، كما قام مركز زفتي بإزالة ٤ حالات تعدٍ علي الأرض الزراعية علي مساحة ٤ قيراط و١٠ أسهم. 

وفي ذات السياق، قام مركز ومدينة قطور بإزالة ٦ حالات تعدٍ علي الأرض الزراعية على مساحة ٥ قراريط و١٣ سهما، كما تمت إزالة ٢ حالة تعدٍ على مساحة قيراط و١٨ سهما بمركز ومدينة سمنود وإزالة حالة تعدٍ علي الأرض الزراعية على مساحة ١ سهم بمركز ومدينة بسيون.

كما أزال مركز ومدينة كفر الزيات حالة تعدٍ واحدة على الأرض الزراعية بمساحة ٤ أسهم. 

وناشدت محافظة الغربية جميع المواطنين الحفاظ على الرقعة الزراعية وعدم التعدي عليها بالبناء المخالف لتجنب الوقوع تحت طائلة القانون.

بإجمالي 2424 م.. إزالة 30 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالغربية ..صور
بإجمالي 2424 م.. إزالة 30 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالغربية ..صور
بإجمالي 2424 م.. إزالة 30 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالغربية ..صور
بإجمالي 2424 م.. إزالة 30 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالغربية ..صور
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