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رياضة

الإسماعيلي وغزل المحلة.. تفوق تاريخي وغزارة تهديفية للدراويش

السبت 23/يناير/2021 - 11:30 ص
الإسماعيلي
الإسماعيلي
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عبدالله هشام
يلتقى الفريق الكروى الأول بالنادي الإسماعيلي مع نظيره غزل المحلة، فى الثانية والنصف عصر اليوم السبت، على ملعب غزل المحلة، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الممتاز.

يدخل غزل المحلة اللقاء، محتلا المركز الثالث عشر برصيد 7 نقاط بجدول ترتيب الدوري، وذلك بعد أن خاض 8 مباريات، فاز فى مباراة وتعادل فى أربعة لقاءات، وخسر 3 مواجهات، وسجل لاعبوه  6 أهداف واستقبلت شباكهم 10 أهداف. 

في المقابل، يدخل الدراويش مباراة اليوم، محتلا المركز الخامس عشر، بعدما خاض 7 مباريات، فاز فى مباراة، وتعادل في 3 مواجهات وخسر 3 لقاءات، وسجل لاعبوه 7 أهداف واستقبلت شباكهم 9 أهداف آخرين، ومازال لديه لقاء مؤجل. 

تقابل الفريقان قبل لقاء اليوم فى "78" مباراة، تفوق الدراويش في 30 مباراة، بينما حقق غزل المحلة الفوز في 14 مباراة، وانتهى 34 لقاء بالتعادل.

وسجل لاعبو الدراويش "78 هدفا" في شباك المحلة، بينما أحرز لاعبو الغزل "61 هدفا" في مرمى الإسماعيلي.

حقق الإسماعيلي الفوز على ملعبه 22 مرة وتعادل فى 14 مباراة وخسر 3 لقاءات، وسجل لاعبوه 47 هدفا واستقبلت شباكه 20 هدفا، وخرجت 22 مباراة كلين شيت. 

فيما حقق الدراويش الفوز على ملعب غزل المحلة 8 مباريات وتعادل فى 20 مواجهة وخسر 11 مباراة، وسجل لاعبوه 31 هدفا واستقبلت شباكه 41 هدفا، وخرجت 12 مباراة كلين شيت.
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