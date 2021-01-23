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برلمان

الانتداب أو الاستغناء عن الترقية.. خطر يهدد الموظفين بقانون الخدمة المدنية

السبت 23/يناير/2021 - 12:03 م
قانون الخدمة المدنية
قانون الخدمة المدنية
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أحمد أيمن
قال النائب مصطفى بكري إنه يجب تعديل مادة الندب بقانون الخدمة المدنية، فهل بالمنطق يتم مثلا انتداب مدرس للعمل بالتموين، وفى حالة الرفض؛ يمكن اللجوء للإعارة الداخلية، والتي تعني تنازل الموظف عن حقه في أي ترقية مستقبلا".  

وأوضح "بكري" في برنامجه المذاع على قناة "صدى البلد"، أن 450 ألفا من الموظفين المنتدبين بالجهاز الإدارى للدولة، يواجهون أزمة بسبب هذه المادة بقانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2016 وهي إلغاء الانتداب بعد 4 سنوات؛ بعدها يتم نقل الموظف إلى جهة انتدابه، وفي حالة عدم الرغبة؛ يتم عمل إعارة داخلية.

ووفقا لبكري يفسر البعض ذلك على أنه قرار غير عادل، ويجبرهم على التنازل عن حقوقهم مقابل الإعارة.

الندب في قانون الخدمة المدنية

ونصت المادة (33) من قانون الخدمة المدنية على أنه يجوز بقرار من السلطة المختصة، ندب الموظف للقيام مؤقتًا بعمل وظيفة أخرى من ذات المستوى الوظيفي لوظيفته أو من المستوى الذي يعلوه مباشرةً في ذات الوحدة التي يعمل بها أو في وحدة أخرى ، إذا كانت حاجة العمل في الوظيفة الأصلية تسمح بذلك.

ولا يجوز ندب الموظف خارج الوحدة إلا بناء على طلبه.

وتُحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالندب على ألا تزيد مدته على أربع سنـوات، وللوحدة المنتدب إليها الموظف اتخاذ اجراءات نقله من الوحدة المنتدب منها، بعد هذه المدة وفى حالة رغبة الموظف، ووفقا لحاجة العمل.

واستثناءا مما تقدم يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب الموظف بناء على طلبه إلى المؤسسات والجمعيات الأهلية وتتحمل الوحدة بكامل الأجر أو بعضه، وللمدة التى تحددها السلطة المختصة.
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