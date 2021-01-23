الانتداب أو الاستغناء عن الترقية.. خطر يهدد الموظفين بقانون الخدمة المدنية

قال النائب مصطفى بكري إنه يجب تعديل مادة الندب بقانون الخدمة المدنية، فهل بالمنطق يتم مثلا انتداب مدرس للعمل بالتموين، وفى حالة الرفض؛ يمكن اللجوء للإعارة الداخلية، والتي تعني تنازل الموظف عن حقه في أي ترقية مستقبلا".



وأوضح "بكري" في برنامجه المذاع على قناة "صدى البلد"، أن 450 ألفا من الموظفين المنتدبين بالجهاز الإدارى للدولة، يواجهون أزمة بسبب هذه المادة بقانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2016 و هي إلغاء الانتداب بعد 4 سنوات؛ بعدها يتم نقل الموظف إلى جهة انتدابه، وفي حالة عدم الرغبة؛ يتم عمل إعارة داخلية.





ووفقا لبكري يفسر البعض ذلك على أنه قرار غير عادل، ويجبرهم على التنازل عن حقوقهم مقابل الإعارة.





الندب في قانون الخدمة المدنية



