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أخبار العالم

بـ 97.7%.. السعودية تتصدر نسب التعافي من كورونا بدول الخليج العربي

السبت 23/يناير/2021 - 12:00 م
فيروس كورونا المستجد
فيروس كورونا المستجد
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أمينة الدسوقي
تصدرت السعودية دول الخليج العربي في نسب التعافي من فيروس كورونا، حيث سجلت 97.7%، وذلك وفقا لإحصائية مجلس الصحة الخليجيي.

وذكر مجلس الصحة الخليجي وفقا لصحيفة عاجل أن نسبة الشفاء من فيروس كورونا، أمس الجمعة، سجلت فى السعودية: 97.7%، والبحرين: 96.7%، والإمارات: 89.8%، وسلطنة عُمان: 94.1%، والكويت: 95.7%، وقطر: 97.4%.

في السياق ذاته، أوضح مجلس الصحة الخليجي، أنه تم تطعيم (4.814.508) أشخاص ضد فيروس كورونا في دول الخليج العربي.

وكانت أعلنت وزارة الصحة السعودية، استقبال المملكة خلال الأسابيع الثلاثة القادمة، كميات جديدة من اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا المستجد، وذلك بحسب ما صرح به وكيل وزارة الصحة بالمملكة، عبد الله عسيري. 

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