ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

في 3 سنوات فقط.. مدبولي: توجيهات من الرئيس السيسي بإنهاء مشروع تبطين الترع بالكامل.. شاهد

السبت 23/يناير/2021 - 12:15 م
مشروعات تبطين الترع
مشروعات تبطين الترع
Advertisements
نورهان رأفت
استعرض الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء، مشاريع البنية التحتية للقرى الريفية، وأهم ما تم إنجازه خلال الأعوام السابقة، لأهالي القرى، موضحا أنه تم رفع كفاءة المنشآت الخدمية للقرى الريفية، وعلى رأسها الخدمات التعليمية والصحية، إلى جانب تطوير شبكات الطرق.


وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لمشروع أرض الفيروز، أن الرئيس السيسي وجه بأن يتم رفع كفاءة جميع الترع، ضمن مشروع تبطين الترع، خلال الثلاث سنوات القادمة، لافتا إلى أن الهدف منه راحة الفلاح في وصول المياه للأرض الزراعية.


ويساهم المشروع العملاق بقيمة مضافة ضخمة فى تنمية منطقة قناة السويس وشبه جزيرة سيناء، وذلك بإنشاء مجتمعات صناعية وعمرانية جديدة بها، حيث يوفر ١٠ آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة فى العديد من المهن والتخصصات فى هذا المجال.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

الرئيس السيسى يفتتح أكبر مشروع للاستزراع السمكي في الشرق الأوسط

لحظة وصول الرئيس السيسي لافتتاح مشروع الفيروز للاستزراع السمكي ببورسعيد.. شاهد

بآيات من القرآن.. بدء فعاليات افتتاح الرئيس السيسي لـ مشروع الفيروز ببورسعيد

رئيس الوزراء: مخطط 2030 يعتمد على تجارب دول حققت طفرة كبيرة.. فيديو

مدبولي: استثمارات بقيمة 50 مليار جنيه لرفع كفاءة الموانئ البحرية..فيديو

بتكلفة 75 مليار جنيه.. رئيس الوزراء: مصر بدأت تجربة الاستزراع السمكي منذ السبعينيات

ترشيحاتنا

تمهيدا لـ عودة البناء.. 6 إجراءات جديدة للحكومة في استخراج التراخيص

من ابن النادي لـ طموح بيراميدز.. رمضان صبحي يحتفل بعيد ميلاده الـ 24

خلال اجتماعه اليوم.. 3 مقترحات لإجراء الامتحانات على طاولة الأعلى للجامعات

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة أسوان في الدوري الممتاز

أسعار الذهب فى مستهل تعاملات اليوم

العزاء أمام منزله.. تعرف على تفاصيل جنازة المنتج ميدو منيب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كاجوال وكلاسيك.. 10 صور تكشف فساتين ميريهان حسين اللافتة

بعد الزيادة الأخيرة.. تعرف على أسعار شيفروليه كابتيفا 2021 في مصر

مواصفات وأسعار سيارة الشباب.. نيسان Juke موديل 2021 | صور