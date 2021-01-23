مدبولي: تم النهوض بـ9000 كم من السكك الحديدية بتكلفة 220 مليار جنيه

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء: إنه يتم حاليا النهوض بنحو 9000 كم للسكك الحديدية، من حيث الازدواج والميكنة على أساس نظم الإشارات والتكنولوجيا الحديثة، مضيفًا أنه تم إنفاق أكثر من 220 مليار جنية فى تطوير هذا القطاع، مؤكدا اكتمال تحسين جودة هذا القطاع بعد عامين من العمل الجاد والمستمر.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال افتتاح الاستزراع السمكي شرق بورسعيد، أنه يتم تغيير أسطول عربات القطار بالكامل، مع استيراد العديد من القطارات فى تحديث وسائل النقل الداخلية ومنها ترام الرمل وترام الإسكندرية التى تم رفع كفاءته وتطويره، وأيضا إدخال منظومة جديدة من الأتوبيسات الجامعية التى تعمل بالغاز أو بالكهرباء.

ويساهم المشروع العملاق كذلك بقيمة مضافة ضخمة فى تنمية منطقة قناة السويس وشبه جزيرة سيناء وذلك بإنشاء مجتمعات صناعية وعمرانية جديدة بها، حيث يوفر المشروع ١٠ آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة فى العديد من المهن والتخصصات فى هذا المجال.

كما يهدف لتقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك وتحقيق الاكتفاء الذاتى والحد من الاستيراد، ويزيد من فرص التصدير إلى الأسواق العربية والأوروبية مما يوفر العملة الصعبة ويدعم الاقتصاد الوطنى.

وأضاف المتحدث الرسمى، انه من المقرر أن يفتتح الرئيس أيضا بالفيديو كونفرنس عددا آخر من المشروعات الخاصة بانتاج الرخام والجرانيت برأس سدر والعين السخنة، إضافة الى مشروعات للألبان والانتاج الحيواني بالنوبارية والفيوم.