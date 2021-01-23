فحص نحو 1000 حالة مرضية عن طريق قافلة الهلال الأحمر وتحيا مصر

أجرت القافلة الطبية بمحافظة شمال سيناء التي نظمها الهلال الأحمر بدعم من صندوق تحيا مصر، الكشف على نحو 1000 حالة مرضية.





وأكد الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء أن القافلة الطبية جاءت ضمن مبادرة دكان الفرحة لصندوق تحيا مصر بشمال سيناء يوم الأربعاء الماضى والتى تم فيها توزيع مستلزمات الزواج على 50 عروس من الأولى بالرعاية إلى جانب 10 آلاف قطعة ملابس جديدة على الأسر الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية وتوفير احتياجات الأسر الأكثر احتياجا من الملابس الجديدة وتوزيع 50 دراجة هوائية على الأطفال الأيتام، وكذا توزيع 3 آلاف لحاف وبطانية على الأسر الأولى بالرعاية وتوزيع أدوات نظافة وأدوات عناية شخصية على ألفى أسرة من الأسر الأولي بالرعاية أيضا.



وأشار المحافظ، إلى تنفيذ القافلة الطبية من خلال المبادرة وكانت فى مختلف التخصصات الطبية لإجراء الكشف الطبى على أهالى المحافظة بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر المصرى، وقد استمرت لمدة 3 أيام فى مستشفى الشيخ زويد المركزى.



ووجه المحافظ الشكر والتقدير لصندوق تحيا مصر صاحب المبادرة العظيمة بتوجيه من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى أصدر قراره بإنشاء صندوق تحيا مصر، وكان الاختيار موفقا للمبادرة التى أدخلت البهجة والسرور على قلوب المواطنين فى المحافظة.. كما قدم الشكر إلى الهلال الأحمر المصرى الذى أوفد القافلة الطبية.



ومن جانبه أعلن الدكتور طارق محمد كامل وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء أنه تم توقيع الكشف الطبى على نحو 1000 حالة مرضية عن طريق قافلة الهلال الأحمر المصرى الطبية الموفدة ضمن مبادرة دكان الفرحة بصندوق تحيا مصر، وذلك فى مستشفى الشيخ زويد المركزى.





وأضاف أنه إلى جانب توقيع الكشف الطبى المجانى تم إجراء الأشعة والفحص والتحاليل من خلال أطباء القافلة مجانا أيضا.. مشيرًا إلى أن توقيع الكشف والتحليل والأشعة وصرف العلاج بالمجان.



وأشار وكيل وزارة الصحة إلى أن القافلة ضمت عددا من التخصصات الطبية، وهى: الرمد، الأنف وأذن، مسالك بولية، جراحة، وأطفال.



وأعلن أن الحالات التى تم الكشف عليها خلال فترة القافلة لمدة 3 أيام بلغت 954 حالة فى مختلف التخصصات .. منها 175 حالة فى اليوم الأول، 300 حالة فى اليوم الثانى، و479 حالة فى اليوم الثالث والأخير.. وهناك 18 حالة تم إحالتها لإجراء عمليات رمد وحالة أخرى لإجراء عملية مسالك بولية.



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