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رياضة

قبل مواجهة الأهلي.. ديديه جوميز يعلن رحيله عن المريخ السوداني

السبت 23/يناير/2021 - 01:26 م
جوميز مدرب المريخ
جوميز مدرب المريخ السوداني
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محمد السعيد
أكد تقرير سوداني أن الفرنسي ديديه جوميز أعلن رحيله عن المريخ السوداني بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية، من فترة طويلة.


وذكرت صحيفة "السوداني" أن جوميز أعلن رحيله عن المريخ ومغادرته البلاد، احتجاجا على الأوضاع المتردية بالنادي، وعدم حصوله على مستحقاته المالية، خلال الفترة الماضية.


وأضافت الصحيفة السودانية، أن جوميز ودع لاعبي المريخ عقب نهاية مباراة فريقه أمام توتي، أمس، الجمعة، والتي انتهت بالتعادل  1 -1.


وتابعت الصحيفة أن جوميز غاضب من الطريقة التي يدار بها شئون الفريق، بالإضافة إلى عدم تلبية احتياجات الفريق، من قبل مجلس الإدارة.


وأشارت الصحيفة السودانية إلى وجود محاولات من أجل إقناع المدرب بالاستمرار، خاصة في ظل المباريات التي تنتظر الفريق، في مسابقة دوري أبطال أفريقيا.


ومن المقرر أن يواجه المريخ السوداني نظيره الأهلي يوم 16 فبراير المقبل، في افتتاح مواجهاته في دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.



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