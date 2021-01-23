أخدناها كده وبقت كده.. السيسي عن المشروعات المطورة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن ما تم تطويره في القطاعات المختلفة من سكة حديد الزراعة وغيرها من القطاعات على مستوى الدولة مستعرضا صور هذه القطاعات قبل وبعد التطوير: "اخدتها كده وبقت كده"، مستطردا اخدت سكك حديدية وزراعة وطرق كده، ولكن أنا أخدتها عشان أحولها للأحسن أو عشان نحولها كلنا للأحسن".





وأشار الرئيس السيسي، إلى أنه من حق الطفل المصري أن يحصل على لبن جيد جدا ، معقبا على حال مراكز تعبئة الألبان قبل وبعد تطويرها: " الفرق بين الصورتين دول جنيه ولا جنيه ونصف"، و الدولة حولت تلك المراكز من سيئة إلي جيدة لأن الدولة تهتم بصحة المواطن منذ الصغر.





وقال السفير بسام راضى ، المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية : إن مشروع الفيروز في شرق بورسعيد يعتبر الأكبر من نوعه فى الشرق الاوسط، ليضيف إنجازًا جديدًا لسلسلة الانجازات التنموية العملاقة التى تشهدها مصر خلال السنوات الاخيرة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.



