حجز محاكمة 10 متهمين في قضية تظاهرات العياط للحكم فى جلسة 29 مارس

قررت محكمة الإرهاب، المنعقدة في مجمع محاكم طرة، حجز محاكمة 10 متهمين "مخلي سبيلهم" في القضية رقم 4639 لسنة 2020 أمن دولة طواريء جنايات العياط، والمقيدة برقم 4720 لسنة 2020 أمن دولة طواريء جنوب الجيزة، للحكم في جلسة 29 مارس.





صدر القرار برئاسة المستشار حسن السايس وعضوية المستشار حسام الدين فتحي والمستشار طارق درة وبحضور الاستاذ حمدي الشناوي الأمين العام لمأمورية طرة.





وأتهمت النيابة المتهمين بأنهم في يوم 11 نوفمبر عام 2016 ارتكبوا وآخرون مجهولون عملا إرهابيا بأن تظاهروا واستخدموا القوة والعنف والترويع بداخل البلاد بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وألقوا الرعب بين المواطنين، وعرضوا حياتهم وحرياتهم للخطر.





كذلك استعملوا وآخرون مجهولون القوة والعنف مع موظفين عموميين "مأموري ضبط قضائي" المجنى عليهما النقيب محمود شميلة والخفير نظامي شعبان محمد إبان مباشرتهما لعملهما بمنع التظاهرات من قطع الطريق.



