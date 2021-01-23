المحامون العرب يطالبون المنظمات الإقليمية والدولية بالتضامن مع العراق وإدانة التفجيرات

أكد المحامون العرب إدانتهم واستنكارهم وشجبهم للانفجار الذي ضرب العاصمة العراقية بغداد مؤخرًا ووصفوه بانه عمل إرهابي خسيس يستوجب الإدانة العربية و الدولية، مشيرين إلى أن مثل هذه الجرائم الإرهابية التي ترتكب بين حين وأخر وتودي بحياة المواطنين الأبرياء على أيدي جماعات همجية تسخر من أجل إزهاق الأرواح .





جاء ذلك خلال اجتماع الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب والذي عقد بمقر الاتحاد بالقاهرة برئاسة النقيب المكاوي بنعيسى الأمين العام للاتحاد وبحضور أعضاء الأمانة العامة ومشاركة النقيب مازن إرشادات نقيب المحامين بالأردن رئيس دورة الانعقاد الطارئ و المستمر للمكتب الدائم وبمشاركة النقيب فيراس فارس نقيب المحامين السوريين .





وطالب النقيب المكاوي كافة نقابات المحامين والدول العربية و المنظمات العربية و الإقليمية والدولية بالتضامن مع العراق شعبًا وحكومة معربًا عن تقدير المحامين العرب لشعب العراق متمنيين له الامن و الاستقرار و السلام .