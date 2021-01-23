الرئيس السيسي للمصريين: لما تسألونى عن التعليم.. أنا أسألكم عن تحديد النسل

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الدولة المصرية تعكف على تنفيذ المشروعات المصرية، من أجل المصريين، معقبا "إحنا مش سايبين حاجة.. وشغالين على كل حاجة وهتسألوني عن التعليم، هسألكم عن تحديد النسل".





كما أشار الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في افتتاح مشروع الفيروز، للاستزراع السمكي، بشرق مدينة بورسعيد، إلى أن القطاعات تتأثر بمعدلات الزيادة السكانية، لافتا إلى أن ما يطمئن المواطن المصري، هو مبدأ الشفافية، والمتجسد فى تعامل الدولة المصرية على كل قطاعاتها ومشاريعها بهذا الشأن.





ويساهم المشروع العملاق كذلك بقيمة مضافة ضخمة فى تنمية منطقة قناة السويس وشبه جزيرة سيناء، وذلك بإنشاء مجتمعات صناعية وعمرانية جديدة بها، حيث يوفر المشروع ١٠ آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة فى العديد من المهن والتخصصات فى هذا المجال.



